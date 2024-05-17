網傳《歌手2024》酬勞　楊丞琳疑收160萬人民幣曬唱功　那英排第3

中國湖南衛視與芒果TV攜手推出的音樂類實境秀節目《歌手 2024》僅播出一期，就在微博上霸佔了好幾天的熱搜，引發網民們的熱烈關注！由於華裔歌手不低海外的歌手，因此也引爆了「五旬老太守國門」的那英梗。不得不提的是，網民們寫下的「創意」留言，真的會讓人笑死在評論區裡出不來。



在第一輪的競演結果中，美國歌手Chanté Moore和加拿大歌手Faouzia包攬了第一和第二名，在眾多華裔歌手中，只有拿下第三名的那英穩住了局面！由於其他歌手在舞臺上表現平平，不少網民都急忙上線喊話，希望讓更多有實力的歌手趕緊救場，其中就包括華晨宇、林俊傑、鄧紫棋、蕭敬騰、周深等都被瘋狂點名，甚至有網民跑到鄧紫棋的直播間，喊話讓她去《歌手2024》踢館，讓她哭笑不得。值得一提的是，網民們的熱烈反應成功喊來幾位歌手救場，像是韓紅、李佳薇等人已經申請出戰！

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這幾天，微博網民的話題都離不開「五旬老太守國門」，大家都很期待下一期節目組會邀請哪一位歌手來助陣！然而，微博上近日還疑似傳出了節目《歌手 2024》的出場費，引發了網民們的討論。根據網上流傳出的加碼：海來阿木 & 二手玫瑰的酬勞分別是50萬人民幣&100萬人民幣，楊丞琳出場費排第三為160萬人民幣；那英則是200萬人民幣；排第一的是汪蘇瀧260萬人民幣。

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網民們對汪蘇瀧成為節目中酬勞最高歌手的傳聞表現出了質疑，認為那英作為陸娛圈資深歌手，不可能比汪蘇瀧的酬勞還要低。然而，也有網民指出，那英雖說在中國是資深天后級別的歌手，但汪蘇瀧如今也是一線歌手，且擁有超高人氣，不排除在酬勞上有略勝前輩的可能性。

陸網瘋傳《歌手2024》酬勞（微博截圖）

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