與粉絲擁抱後當場倒地亡！巴西男歌手享年35歲　離奇死因曝光

巴西13日傳出一起離奇死亡事件，一名搖滾歌手艾爾斯佐佐木（Ayres Sasaki）進行現場演出時，與一名全身濕透的粉絲擁抱，卻因碰到電線導致觸電，隨即當場倒地死亡。



根據《太陽報》報導，艾爾斯13日於巴西北部的薩利諾波利斯（Salinópolis）進行現場演出時，突然有名全身溼透的粉絲衝上台前向他討取擁抱，艾爾斯並未多想，隨即大方地回抱，卻沒想到因為自己身上掛著樂器電線，導致身上同樣被沾濕的他當場觸電身亡。

艾爾斯的姑姑麗塔馬托斯（Rita Matos）向當地媒體表示：

我們只知道當天他的表演時間被提前了，現在仍在聯絡當天在場的人，以了解事情的全部過程。我們會在蒐集完所有資訊後向媒體發表聲明。

艾爾斯佐佐木（Ayres Sasaki）在演唱會途中觸電身亡。（IG@sasaki.cantor）

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演出場地太陽酒店（Solar Hotel）也對艾爾斯的死表示哀悼，太陽酒店強調，正在全力配合調查。酒店聲明中表示，「我們將致力於為艾爾斯的家人提供支援，並採取必要措施。」聲明也重申，會全面配合相關調查單位，確保事件得到妥善澄清。



而目前根據警方提供的線索，他們正在全力調查這起死亡事故，但並未進一步公開相關細節，這名粉絲為何全身濕透也尚不清楚，艾爾斯的家人在調查期間亦沒有對此發表評論。

據悉，艾爾斯除了是一名搖滾歌手外，他還兼建築師和城市規劃師的身分。艾爾斯曾經因為連續演奏12小時，而獲得「安可之王」的稱號，朋友和同事都形容他是一名非常有才華的表演者。而他與妻子瑪麗安娜（Mariana）結婚僅11個月就發生憾事，讓人不勝唏噓。

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