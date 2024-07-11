男星不信遺體是亡母 演藝事業停擺「放下明星光環」轉做呢行維生
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人唐治平的母親上（6）月被發現陳屍社區頂樓，因他拒絕認屍，引起各界輿論關注，雖然母親後事仍沒有進展，但新工作今（11）日將上工，他受愛爾麗醫美集團總裁常如山聘請為泰拳教練，和偶像也是台灣最年輕的職業格鬥選手青柳克明對打。
日前檢方取得唐母的就醫紀錄，經齒模比對確認該遺體是唐母，9日是遺體認領的最後一天，不過唐治平仍未前往領回遺體，得知消息表示「很震撼」，卻仍不相信這個結果，狀況令外界憂心。根據台灣《壹蘋新聞網》報導，他將上工當泰拳教練，愛爾麗醫美集團總裁常如山還為他找來心中偶像青柳克明，雙方將在拳擊場上切磋。
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有「暴風小子」封號的26歲青柳克明，是日台混血，也是台灣最年輕的職業格鬥選手，在許多賽事拿下亮眼成績，而唐治平父親是泰國華僑，在當地經營的魚露公司「唐雙」，家族事業做的很大。
因此唐治平對泰國有深厚的情感，幾年前練起泰拳，技能在演藝事業停擺時派上用場。他也向常如山談及想回泰國生活，常如山雖樂意幫忙，但希望他先讓生活回到正軌，情緒穩定後再做安排。
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