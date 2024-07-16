特朗普遇刺陰謀論四起 男星不滿舊作被指影射槍擊事件 嬲爆回應
撰文：聯合新聞網
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特朗普（Donald Trump、又譯川普）日前在賓州遭到槍擊受傷，對已經爭議不斷的美國總統大選，再度投下重大變數，由於過程離奇，簡直就像荷李活電影劇本，有眾多網友甚至引用《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）全才男星添羅賓斯（Tim Robbins）於1992年自導自演舊作《政治大玩家》（Bob Roberts）相提並論，懷疑特朗普可能是自導自演，該片敘述一個民歌歌手競選美國參議員，不惜自導自演一場槍擊案，結果順利當選，讓添羅賓斯動怒發文，並譴責這些陰謀論。
添羅賓斯甚至在X上發文，直接挑明：「對於任何將我的電影《政治大玩家》與刺殺特朗普未遂事件相提並論的人，請讓我們把話說清楚。昨天發生的是一起暗殺總統候選人真實的犯罪未遂事件。否認這場暗殺企圖是真實存在的那些人，真的是精神錯亂了。」並感嘆表示即便不同陣營都不該仇恨彼此：
這種集體仇恨正在扼殺我們的靈魂，吞噬我們僅存的人性。
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添羅賓斯執導《政治大玩家》是政治嘲諷喜劇，由他飾演的參議員候選人Bob Roberts表面上重視國家尊嚴、家族傳統，實際上也只是愛撒謊的政客，而他也運用一場精心策劃的暗殺行動影響選舉，當他被刺殺未遂之後，還聲稱自己因為選舉導致下半身癱瘓，即便有人看到他在慶功宴上用腳打拍子，也掩蓋不了這些真相，最後他仍贏得選舉。
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