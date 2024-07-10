《周處除三害》爆紅　男星被認錯做阮經天：人家都以為是我拍的

台灣藝人明道7號驚喜現身信義區影城，出席電影《前途海量》首映會，一登場立刻引起全場200名影迷熱烈歡呼。看到滿粉熱情的影迷，明道感性表示：「我當演員的時間很長，但是這樣跟大家見面的方式很少，謝謝你們來看《前途海量》。」



「這是我從影以來拍得最好笑的！」明道在映後分享：「跟導演碰面時，他說想要找一個東北人跟台灣人的化學變化。我說怎麼會想要找我？他說想要找一個即便搶了他老婆也恨不了他的一個人。」有趣的是，明道在新作中自稱「艋舺龍虎堂機動組組長」，他解釋：

台灣講到黑道很直覺想到艋舺。喜劇得提一個最有效果的。

明道（微博＠明道）

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提到因阮經天演出的《周處除三害》爆紅後，自己常常被誤認成對方，明道則笑笑地說：

一部份是誤認、一部份是玩笑，但也沒有關係。我有跟小天講，我說這片子很好，人家都以為是我拍的！

此外，被虧奪下台北電影節影帝後，明道還搞笑地以阮經天的口吻講起得獎感言，可見兩人私交相當不錯。

另外，明道在新電影中有些「髒話」橋段，不僅被影迷們大讚「驚喜」，他自己也笑說：「你說這句台詞的時候，我感覺你用靈魂在拍！」說完立刻逗得全場影迷大笑。

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