男星睇騷被傳與醉男爆肢體衝突 回應親提緋聞對象仲曬合照變放閃
撰文：TVBS新聞網
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熱狗奪歌王，現身華山Legacy開唱，當天正是《正宗華語金曲之夜》，台灣藝人巫建和也跟著合唱，不過他旁邊的男子似乎帶著酒意，有些情緒失控，和巫建和起衝突，對此，他本人也回應，當天自己和棉花糖女孩（緋聞對象）都很好，間接否認有和他人爆肢體紛爭。
在場的人目擊，以為是情侶吵架，因為兩人先是互瞪，男子突然抓住巫建和頭髮，額頭碰額頭口中還說著「對不起」，不過巫建和表示自己當天於金曲之夜戴著帽子，卻被指控被揪頭髮，讓他相當好奇「是怎麼被揪頭髮的阿？」，接著他也說就算被揪，對方徒手的話，那個人應該也安好吧？
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巫建和說，沒什麼事沒受傷，謝謝大家關心：
不用擔心我有沒有受傷，因為那天我和棉花糖女孩都很好啊
貼文曝光後，網友紛紛將重點放在巫建和主動提及緋聞對象「棉花糖女孩」，還放上合照，紛紛笑虧：
「還硬要提到緋聞對象笑死」
「棉花糖女孩覺得何其無辜」
「有問過人家嗎」。
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