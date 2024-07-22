張學友開騷向全場90度鞠躬致歉「有點狀況」曾因RSV停辦部分場次
撰文：聯合新聞網
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張學友全心投入「60+」世界巡演，近來移師大陸杭州開唱，昨晚是杭州站的第6場，他用略微沙啞的聲音向全場鞠躬致歉，表示：「在這裡再次跟大家道個歉，不好意思。」
他在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息，接著便是一連串的金曲，除了換裝之外毫無其他喘氣空間，因此一旦喉嚨出現狀況，就會有些吃力。他當晚準備跟觀眾聊天時，提到：
非常高興終於可以撐到現在了，今天是，因為有點狀況嘛，我自己的聲音，然後會影響我自己的集中力，會有些時候在想該怎麼唱怎麼唱，可能有些時候會忘記怎麼跳舞。
更搭配了一個綜藝摔，不僅逗樂全場，也希望讓大家安心。
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雖然聲音有狀況，但他堅持的那面讓觀眾十分感動，接著真誠告白：「謝謝大家，一直陪我到現在，可以跟大家保證，除了我會多喝點水以外，我不會少唱一首歌的。」全力以赴的模樣讓觀眾很是心疼。
而他進行「60+」世界巡演期間，曾因確診、感染RSV停辦部分場次，甚至一度因為暈眩症發作跌坐台上，因此粉絲陸續在網路喊話要他保重身體，別再為無法預料的事情道歉。此外，目前他的「60+」巡演場次累積來到第153場，距離上套巡演233場的世界紀錄只差80場，有望再度突破自己。
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