張學友開騷向全場90度鞠躬致歉「有點狀況」曾因RSV停辦部分場次

張學友全心投入「60+」世界巡演，近來移師大陸杭州開唱，昨晚是杭州站的第6場，他用略微沙啞的聲音向全場鞠躬致歉，表示：「在這裡再次跟大家道個歉，不好意思。」



他在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息，接著便是一連串的金曲，除了換裝之外毫無其他喘氣空間，因此一旦喉嚨出現狀況，就會有些吃力。他當晚準備跟觀眾聊天時，提到：

非常高興終於可以撐到現在了，今天是，因為有點狀況嘛，我自己的聲音，然後會影響我自己的集中力，會有些時候在想該怎麼唱怎麼唱，可能有些時候會忘記怎麼跳舞。

更搭配了一個綜藝摔，不僅逗樂全場，也希望讓大家安心。

張學友在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息。（視覺中國）

張學友在這個巡演的一開場就又唱又跳，幾乎無暇休息。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多張學友昔日靚相及更多近照👇👇👇

+ 8

雖然聲音有狀況，但他堅持的那面讓觀眾十分感動，接著真誠告白：「謝謝大家，一直陪我到現在，可以跟大家保證，除了我會多喝點水以外，我不會少唱一首歌的。」全力以赴的模樣讓觀眾很是心疼。



而他進行「60+」世界巡演期間，曾因確診、感染RSV停辦部分場次，甚至一度因為暈眩症發作跌坐台上，因此粉絲陸續在網路喊話要他保重身體，別再為無法預料的事情道歉。此外，目前他的「60+」巡演場次累積來到第153場，距離上套巡演233場的世界紀錄只差80場，有望再度突破自己。

【同場加映】盤點18位被髮型破功男神 長髮男藝人只有鄭伊健？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

林青霞／其實 我那天去演講是負傷忍痛上台的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】