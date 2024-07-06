海關戰線影評｜張學友謝霆鋒粒粒巨星難救崩壞劇情　豆瓣僅6.4分

早前，NBA上演了頗具人情世故的一場戲——選秀大會上，洛杉磯湖人隊用次輪第55順位選擇了Bronny James，從而實現了隊中巨星LeBron James父子同隊的願望。



懂人情世故，便可以通過滿足明星的願望來安撫他們，讓其帶著更大的熱情投入工作。然而在電影創作之中，如果過於講人情世故，反而會因明星們的各自出彩，破壞作品的整體性、連貫性。比如日前上映的《海關戰線》。

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人們對《海關戰線》這部新片普遍有三方面的期待：第一，這是華語商業大片首次聚焦海關題材。第二，謝霆鋒、張學友、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌組建的主演陣容並不是很常見。



謝霆鋒上一部大家有印象的電影作品是2021年的《怒火·重案》；張學友上一部大家有印象的電影作品是2016年的《澳門風雲3》；林嘉欣上一部大家有印象的電影作品是2019年的《掃毒2：天地對決》。三位都是久未見面的老朋友。

劉雅瑟和關智斌，更是參加了《乘風2023》和《披荊斬棘第三季》後人氣急升。幾個人搭在一起，很難不讓人遐想將碰撞出怎樣的火花。

關智斌參加《披荊斬棘第三季》後人氣急升。（微博@關智斌）

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第三，網傳成本超2億、「華語圈Michael Bay」邱禮濤執導、謝霆鋒首次擔任動作指導，都預示著本片在大場面和動作戲上野心勃勃。

正是因為有這三方面的期待，這部電影先後獲評「2023微博電影之夜」的年度矚目影片和「2023抖音電影奇遇夜」的年度期待電影。

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從影片最後的完成度來看，《海關戰線》基本上是滿足了大家的這三點期待的。



首先是編劇李敏、李升（兩人代表作《葉問前傳》、《拆彈專家2》、《掃毒2》）所編寫的這個故事，做到了和海關系統的強關聯。

儘管觀眾會覺得涉及導彈這種大規模殺傷性武器的走私、需要以國際軍火販子和國際雇傭兵為對手，都超出了海關在現實中的能力範疇，但至少片子裡，海關把這事全攬下來了。

於是我們看到的是，影片對海關人有一個非常出色的形象宣傳。尤其是海關調查員的制服，穿在謝霆鋒、關智斌、衛詩雅等人身上，超級超級帥。

謝霆鋒讚張學友為「影印機」動作只須示範一次便能夠做到。（資料圖片／陳順禎 攝）

《海關戰線》早前舉行首映禮，兼任動作指導的謝霆鋒與張學友一同出席。（資料圖片／陳順禎 攝）

謝霆鋒獲母親狄波拉親臨《海關戰線》首映支持！（資料圖片／陳順禎 攝）

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海域行動組的火力配備，也真的是夠猛，面對雇傭兵的突襲，完全無懼正面剛。就連看上去是文職長官的邵雅瑩（林嘉欣飾），也是隨時拔出槍就能投入戰鬥。這一股子精氣神，算是很長臉了。

其次，幾位演員在片中的人物關係，是埋了梗的。

比如張允南（張學友 飾）和邵雅瑩雖然愛得深沉，但他們其實是各自離婚後才在一起的。這就相當於回應了2002年許鞍華導演，張學友、林嘉欣主演的《男人四十》。對於老影迷來說，兩次地下戀情均無疾而終，看到這裡還蠻感傷的。

再比如謝霆鋒和關智斌，兩人同齡，都是英皇旗下走帥氣偶像路線的男星。片中他們飾演的周正禮和李學斌也是同級，相當於是張允南的倆徒弟。關智斌在片中最有存在感的，便是他總拿話去嗆謝霆鋒。這營造了一種友好氛圍下的爭風吃醋，算是片中為數不多的笑點。

張學友昔日靚相（視覺中國）

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最後，本片在大場面和動作戲上的視覺呈現還是很出眾的。海關最大的特點，是執行任務都在海上，需要開著船。於是，汽車級別的追逐和爆炸，在影片裡都是小兒科。直升機、飛機的呼嘯也就是開胃菜。大貨輪、潛艇、艦艇帶來的「海戰」才是正餐。

邱禮濤就是中國的Michael Bay，充分踐行了大物件碰撞帶來大場面震撼的大片理念。尤其是大貨輪撞向碼頭建築的畫面，因為兩者之間有著強烈的體積對比，所以衝擊力特別強。單看最後的場面戲，說這部電影是災難片也不為過。

謝霆鋒第一次當動作指導，不能說全面超越了前輩，但可以看出他有自己的特長和想法。

邱禮濤就是中國的Michael Bay，充分踐行了大物件碰撞帶來大場面震撼的大片理念。（《海關戰線》劇照）

謝霆鋒是演員出身，相對於武行出身的動作指導，更懂鏡頭，也更照顧演員。（《海關戰線》劇照）

正如關智斌在首映禮上分享的，謝霆鋒是演員出身，相對於武行出身的動作指導，更懂鏡頭，也更照顧演員。別看片中有很多槍戰戲打得密不透風，但演員們在掩體後隱藏，然後離開掩體射擊等動作，還是給足了好看的角度。

最後周正禮在船上一挑三的肉搏戲，竟然用了一個長鏡頭來拍攝。這在講究剪輯效果的動作片裡可不常見。

《海關戰線》僅得豆瓣6.4的低分。（截圖）

謝霆鋒第一次做動作指導，下手有夠狠。此外，他利用救生艇來約束打戲空間，營造緊迫感的主意，非常妙。《東北警察故事2》為了拍狹小空間裡的打戲，把打鬥場景安排在了公廁裡。

影片的打戲雖然發生在海上，觀眾的視野極度開闊，但是可供打鬥的空間只是一艘小救生艇，於是變相構建了狹小空間，增加了變數，提升了緊張度。

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《海關戰線》的主創清楚自己的賣點在哪裡，也非常努力地把這些賣點做到了讓人滿意。然而，這種發散維度上的滿意，並沒有統一在一起。影片整體觀看下來，還是讓人頗感失望的。



就好比海關給了巨大的支持，就一定要把海關的形象宣傳到位。這算是一種人情世故。可是這種宣傳的意圖太明顯，有時候是會讓人撓頭的。就像《反貪風暴》系列後幾部的口碑越走越低，就是因為觀眾覺得廉政公署的首席調查主任，也不能總是扮演神勇無敵鐵金剛啊。

就好比海關給了巨大的支持，就一定要把海關的形象宣傳到位。這算是一種人情世故。（《海關戰線》劇照）

《海關戰線》相當於一上來就遇到了《反貪風暴》後幾部的瓶頸。海域行動組的戰鬥力堪比飛虎隊也就罷了，謝霆鋒飾演的海關調查員幾乎就要成為《碟中諜》系列裡阿湯哥的翻版了。

「又帥又能打」似乎成了近幾年香港時裝動作片人物塑造，尤其是對職業化人物塑造的通病。

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周正禮跟隨國際刑警去海外聯合行動的段落，沒有達到預期的效果。我們可以理解投資高達2億後，片方都會希望能打進國際市場。可是這段海外行動，不足以讓影片走向國際。



這段戲裡既沒有發生強戲劇性的情節，也沒有發生強視覺性的動作戲，只是象徵性地點了點戰爭對平民的傷害，於是就有了一種網紅到高端場所擺拍打卡的感覺——匆匆而來，匆匆而去。

而且這段戲的一個副作用，是把本片的反派指向徹底弄亂套了。

《海關戰線》的海外行動，不足以讓影片走向國際。（《海關戰線》劇照）

按前期劇情的鋪排，影片最大的反派，指向的是國際軍火販子羅博士。而且中法混血的香港模特兒Amanda S.把這位二代羅博士演得氣場十足，給人留下了深刻印象。

可是，海外聯合行動段落把故事走向扭轉到了香港海關捉內鬼。海關內鬼莫名其妙地就接替了羅博士的大BOSS地位。

捉內鬼肯定難以貢獻動作戲，於是為了滿足謝霆鋒第一次當動作指導的表現欲，內鬼還沒正經抓就自行暴露了。電影最後的高潮戲，依然是海關海域行動組和軍火走私販子雇傭兵的大戰。

只是這僱傭兵又不是羅博士，他存在感依然不強。我們看口碑票房雙高的港產動作片，比如《怒火·重案》、《九龍城寨之圍城》，都得塑造一個又厲害又瘋癲的超級反派才夠勁，才能把最後動作戲的燃點往上拔。

《海關戰線》一開始的反派是羅博士，後來反派是海關內鬼，而最後周正禮以命相搏的對手，完全是個路人角色。觀眾既不知道他有多厲害，也不知道他有多壞，完全投射不了任何情感。

大戰因此也就打了個寂寞。

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為什麼《海關戰線》裡會有海關內鬼這麼一個破壞完整性和連貫性，還涉嫌搶戲的角色設定呢？這就是另一個關於人情世故的故事了。



當你請到了一個擁有超級名氣和資歷的巨星來出演的時候，你就必須在外在動作戲和內在情緒戲兩個層面，都設計出足夠的複雜性和亮眼之處，為他留出足夠的表現空間才行。你見過片尾滾動字幕出演職員表時，第一個先出片尾曲的嗎？《海關戰線》就是！

張學友扮演的致鬱角色，起到了降爽作用。越想照顧周全，往往就越難統一整合，《海關戰線》可以說是給了明星和導演充分的發揮空間，資源和資金的到位程度更是肉眼可見，可謂有各方面的人情世故需要去照顧，也的確照顧到了各方面的人情世故。

只是，讓所有人尤其是觀眾都滿意，哪有那麼容易呢？

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