海關戰線｜張學友演高功能躁鬱症患者 意外發現自己現實中有病徵
撰文：聯合新聞網
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歌神張學友暌違8年重返大銀幕演出電影《海關戰線》，不但有多場動作場面，更挑戰演出情緒起伏不定的高功能躁鬱症患者，他忍不住笑說：「我覺得這些症狀，有些和我自己也是蠻相似的。」
張學友透露這次拍《海關戰線》的文戲和武戲都很平均，慶幸遇上的兩位專業對手演員謝霆鋒和林嘉欣，讓他很快投入和完成每一場戲，他說：
打打殺殺當然落在謝霆鋒身上啦！他這位動作指導真的很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己真的身手不賴。
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至於合作無間的林嘉欣，兩人依然有默契，張學友說：
有好幾場內心戲，要花些時間醖釀情緒，因為戲中的角色是一個比較黑暗面的人，對我而言是一次高難度挑戰，當完成一刻，很滿足和鬆一口氣！
張學友在片中扮演堅強又值得依靠的長官，但其實被工作壓力逼到患有高功能躁鬱症，他為了詮釋好角色，把自己關在房間中好幾個小時，反覆揣摩直到可以完美呈現情緒爆發邊緣的狀態，張學友靠著導演的說明及之前查過的資料消化後，來詮釋角色：
這種病有時自己都無法發現，身邊的朋友和同事也察覺不到。
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