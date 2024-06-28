金曲獎歷年災難事件　張學友被批掹車邊入圍？莫文蔚因一事鬧笑話

第35屆金曲獎頒獎典禮將在6月29日於台北小巨蛋舉行，回顧過往典禮，曾留下不少經典及烏龍場面，除有去年艾怡良頒錯獎外，莫文蔚也曾因「王、黃」發音不標準出糗，五月天領獎時大吃香蕉、陶晶瑩、侯佩岑和林志玲在典禮上吃Pizza、張學友請伍思凱吃香腸破除謠言、張清芳頒獎時脫口稱熊仔「那個胖子」等經典，《TVBS新聞網》帶大家一起回顧。



第16屆金曲獎頒獎典禮上，周杰倫與莫文蔚一起頒發「最佳國語男演唱人獎」，當時王力宏、黃立成等人是入圍者，由於莫文蔚粵語口音重，唸出「黃立」2字後，台下嘉賓、粉絲們誤聽成「王力」，就連王力宏也誤以為自己獲獎了，嗨到衝上台準備拿獎。

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台灣頒獎禮歷年5件𤓓事（01製圖／圖片：聯合報授權使用）

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當時周杰倫連忙低聲提醒「搞錯了」，更立刻邀王力宏一起將獎項頒給黃立行，才化解尷尬氛圍。事後王力宏自嘲是「小偷」，也說下台時不斷向黃立行祝賀，相當大器。另外該屆頒獎典禮由陶晶瑩、侯佩岑以及林志玲擔任主持人，3人在還典禮上吃Pizza，被虧是「金曲最餓」。

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A.Lin（視覺中國）

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五月天曾在第23屆金曲獎獲頒「最佳樂團獎」，當年團員們上台領獎時，阿信感性說「如果說友情的是一手長長的詩的話，我想這首詩的味道，就像是1根香蕉」，隨後他拿出一根香蕉，咬了一口後交給怪獸、瑪莎、石頭及冠佑，成員們輪流吃了一口，而吃香蕉其實和他們的〈憨人〉MV有關，在MV第33秒裡五月天有吃香蕉畫面，形容團員感情深厚、如「蕉」似漆。

五月天在第23屆金曲獎獲頒最佳樂團獎，領獎時更上演吃香蕉橋段。（YouTube＠台視）

在第26屆金曲獎裡，歌神張學友入圍「最佳國語男歌手獎」，卻被當時評審團總召伍思凱爆料是「吊車尾入圍」，一度傳出歌神因此拒絕出席盛會，事後他澄清絕無此事，更排除萬難現身。頒獎前，歌王入圍者玩起主辦單位準備的「十八啦」擲骰子遊戲，他擲出10點換來香腸一根，立刻表示：「我要送給伍思凱！」成就了一段「香腸泯恩仇」的佳話。

金曲獎邁入35年，曾發生過頒錯獎等烏龍，其中張學友和伍思凱也出現「香腸泯恩仇」的經典畫面。（台視提供）

有「歌壇東方不敗」封號的張清芳，第27屆在金曲獎擔任「最佳國語專輯獎」頒獎人，被當時的主持人黃子佼稱渾身酒味，她搞笑說：「我一定要喝酒才會high」，卻脫口該屆新人獎入圍者熊仔為「那個胖子」，事後她稱「沒有喝醉」，被虧滿身酒氣其實是設定好的哏，熊仔除寫歌自嘲，更現身張清芳的演唱會記者會，上演獻花大和解。

張清芳曾被黃子佼批評「渾身酒味」。（視覺中國）

去年第34屆金曲獎頒獎典禮上，金曲歌后艾怡良頒發「最佳單曲製作人獎」的時候，不小心將評審團主席陳建騏看成得獎者，脫口「陳建...」時，司儀也出聲幫助，直到陳建瑋上台領獎後，工作人員提醒艾怡良「頒錯人」，艾怡良火速回到舞台重新揭獎，陳建瑋則高EQ表示「我現在變成頒獎人了」，博得滿堂彩，今年2人不僅攜手合作新歌〈成見〉，更受邀擔任第35屆金曲獎頒獎人，讓網友相當期待。

艾怡良不小心將評審團主席陳建騏看成得獎者。（視覺中國）

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