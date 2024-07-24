金剛舊愛忘記穿底褲出門 去按摩意外露出私處超尷尬：我像個變態
撰文：TVBS新聞網
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「國光女神」梁云菲憑藉精緻外型及火辣身材爆紅，性格大方率真，不時會在社群上曬出性感美照，征服大批粉絲。日前她在Threads上發文表示，日前忘記穿內褲出門，直到去按摩時脫褲子才驚覺涼涼的，讓她尷尬到直呼「真的很想原地投胎！」
梁云菲發文分享「人生中最糗的事情」，最近和朋友去泰式按摩，進到包廂才發現沒有穿内褲，「所以我像個變態，直接裸體躺在按摩床」。
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但幸好在精油按摩時，還有店家附的毛巾可以勉强蓋住身體，然而切換到泰式按摩時，直接尷尬到爆炸，按摩時腳會被抬起來折來折去：
我的妹妹隨著腿被搬來搬去，而打開又關起來⋯
一旁的好姐妹看到後全都笑到不行，讓梁云菲羞愧直呼「真的很想原地投胎」，並附上4個哭笑不得的表情。
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