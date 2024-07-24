金剛舊愛忘記穿底褲出門　去按摩意外露出私處超尷尬：我像個變態

「國光女神」梁云菲憑藉精緻外型及火辣身材爆紅，性格大方率真，不時會在社群上曬出性感美照，征服大批粉絲。日前她在Threads上發文表示，日前忘記穿內褲出門，直到去按摩時脫褲子才驚覺涼涼的，讓她尷尬到直呼「真的很想原地投胎！」



梁云菲發文分享「人生中最糗的事情」，最近和朋友去泰式按摩，進到包廂才發現沒有穿内褲，「所以我像個變態，直接裸體躺在按摩床」。

梁云菲發文分享「人生中最糗的事情」。（IG@nanaliangbadgal）

梁云菲最近和朋友去泰式按摩，進到包廂才發現沒有穿内褲。（IG@nanaliangbadgal）

【圖輯】點圖放大看更多梁云菲靚相👇👇👇

+ 20

但幸好在精油按摩時，還有店家附的毛巾可以勉强蓋住身體，然而切換到泰式按摩時，直接尷尬到爆炸，按摩時腳會被抬起來折來折去：

我的妹妹隨著腿被搬來搬去，而打開又關起來⋯

一旁的好姐妹看到後全都笑到不行，讓梁云菲羞愧直呼「真的很想原地投胎」，並附上4個哭笑不得的表情。

【相關圖輯】金剛宣布分手歷任舊愛位位高質 「女神收割機」每段戀情都唔長久（點圖放大看金剛歷任女友及緋聞女友靚相👇👇👇）

+ 33

延伸閱讀：

爆通緝後人間蒸發！Toyz現身認了「有回去蹲」：沙發好坐

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】