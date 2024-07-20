靠「鬆弛感」從淘汰到熱搜第一 楊丞琳《歌手2024》突圍賽再出發
撰文：中天新聞網
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女星楊丞琳日前參賽大陸歌唱節目《歌手2024》挑戰不修音演唱，結果一度走音、忘詞，成為第一批遭到淘汰的藝人；而她19日重回該節目參加突圍賽，以「楊丞琳鬆弛感」一詞衝上微博熱搜。
楊丞琳參加突圍賽，選唱歌手伍佰的〈淚橋〉，不少網友覺得她整體神情較先前參賽時放鬆許多，紛紛留言讚：
「很意外的選歌，也意外的好聽！丞琳加油」、
「楊丞琳的音色還是當年記憶中的聲音，有放輕鬆還是有差」、
「〈淚橋〉的演繹很到位，非常棒！」
但也有人批評：「毫無進步」、「很多音準都不在，連我這種路人都聽出來了」。
賽後，楊丞琳也在微博po出舞台照，寫下：
謝謝大家，我是歌手楊丞琳，歌手2024。
事實上，楊丞琳5月時登上《歌手2024》，獻唱自己的歌曲〈帶我走〉，飆高音一度卡住險些唱不上去；而選唱林俊傑的〈不為誰而作的歌〉則一度出現走音、忘詞，2場比賽的綜合成績墊底，成為第一批遭到淘汰的藝人。
楊丞琳在微博裏分享了最新相片：
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當時在賽後，楊丞琳表示：
來到這個舞台真的是個很好的磨練，也收穫到寶貴的舞台經驗，還看見自己更多精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，我可以被導演組看到，他們相信我、來到這個舞台，能讓大家聽見聲音，我已經很滿足了。
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