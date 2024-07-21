「綜藝節目女神」突暗示已離婚　4年前和初戀結婚還生了對龍鳳胎

撰文：聯合新聞網
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「國光女神」Una（林書葶）2020年和初戀男友步入禮堂，2年後順利生下一對龍鳳胎。

不料她晚間在臉書貼出背景是彰化戶證事務所的身分證照片，並發文寫「這裡開始這裡結束，謝謝關心我的你們，最好的關心是不多過問」，暗示已恢復單身身份。

「國光女神」Una（林書葶）貼文暗示已離婚。（IG@ounalino）
「國光女神」Una（林書葶）貼文暗示已離婚。（IG@ounalino）

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Una曾是《國光幫幫忙》助理主持人，據「中國時報」報導，她坦言已經和中學初戀老公離婚，結束4年婚姻 。

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目前她住彰化老家，因為有簽保密協議，離婚的事不方便說太多，現在心情已經好很多，也歡迎各大節目和廠商來邀約合作。

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