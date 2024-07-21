王力宏第十度出席富豪夏令營　展現與商界、科技界廣泛人脈影響力

王力宏日前第10次受邀出席在愛達荷州太陽谷舉行的年度太陽谷峰會（Sun Valley Conference），該會議全球頂尖商業、政治和文化領袖齊聚，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、蘋果首席執行長庫克（Tim Cook）都是座上賓，王力宏身為娛樂代表之一，可見其人脈和影響力。



此次王力宏的出席，不僅是對他個人成就的肯定，也進一步提升了華人在國際舞台上的影響力。未來，他將繼續以音樂為媒介，連接世界各地的朋友，為全球的文化交流與合作貢獻更多力量。

王力宏第10度獲邀參加太陽谷會議，展現深厚影響力。（instagram@wangleehom）

他不僅與科技巨頭們進行了深度交流，還與好萊塢電影製片人、頂級時尚設計師和世界知名藝術家們互動，展現了他在娛樂圈和商界的廣泛人脈。

另外，他和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）展開親切交談，進一步加深雙方在音樂與科技跨界合作的可能性。

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