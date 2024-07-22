蔡依林唱〈假裝〉突掩面30秒唱不下去　粉絲大合唱變大型走音現場

歌壇天后蔡依林近期在大陸舉辦《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，沒想到，20日在合肥場次卻傳出她在演唱途中突然情緒失控，突「掩面唱不出歌」將近30秒，影片曝光後，引起網友熱烈討論。



蔡依林20日在《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》合肥場演唱經典歌曲〈假裝〉時，全場歌迷與她一同合唱，一開始她熱情地揮手、與歌迷們沉浸在歌曲中，沒想到台下的觀眾唱得太忘我，音準越來越對不上拍子，「大型走音現場」，最終讓蔡依林忍不住彎腰、掩面後笑出聲來；而她之後試圖穩定住情緒，最終在30秒後重新幫大家找回歌曲音準，與全場歌迷合唱。

蔡依林掩面失控大笑的模樣被歌迷拍下。（影片截圖）

蔡依林掩面失控大笑的模樣被歌迷拍下。（影片截圖）

蔡依林掩面失控大笑的模樣被歌迷拍下。（影片截圖）

蔡依林掩面失控大笑的模樣被歌迷拍下。（影片截圖）

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相關影片曝光後，在微博上引發熱烈討論，網友紛紛留言：

「都是去吵架的吧」

「你們唱得太難聽嗎」

「蔡姐也找不到調了哈哈哈哈哈」

「台下唱成這樣，姐很難不笑啊」

「大家都在非常非常努力的唱」



也有現場粉絲表示：

「我們看台上還以為姐哭了，（所以）吼得更大聲了，回來才發現是被跑調逗笑」

「姐今天真的一直在笑，中間想平復情緒唱下去，結果又忍不住繼續笑」

「接近尾聲了，大家都累了啞了，但還是要唱，唱不了就吼，吼不了扯著嗓子也要叫出來」。



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