周杰倫演唱會｜翻唱蔡依林一神曲全場尖叫　網民：滿滿都是回憶

周杰倫（周董）12日起在上海連辦4場「嘉年華」世界巡演，昨晚15日最終場有觀眾點歌〈倒帶〉、〈完美主義〉，歌迷表示周董在這次巡演都沒唱過〈倒帶〉一曲，「這是你寫的歌，你在2004年唱過，我想聽〈倒帶〉可以嗎？」



寵粉的周董讓對方如願，甚至隔空跟對方合唱〈倒帶〉，全場不只該名幸運兒高聲歌唱，其他人也跟著一起合唱，場面相當動人。由於該首歌曲是周董作曲、方文山填詞、蔡依林演唱，「周杰倫唱了〈倒帶〉」瞬間登上微博熱搜，許多沒搶到的票粉絲只能在社群哀號，直喊「雙J粉狂喜」、「我真的不行了」、「滿滿都是回憶」。

【圖輯】點圖放大重溫蔡依林之前的假露點裝及更多IG靚相👇👇👇

+ 30

方文山曾說過寫歌要先看題材：「有些不需要故事線，像〈本草綱目〉、〈雙節棍〉比較快節奏的歌，只需要場景的變化，不見得有很清楚的故事，但抒情歌確實要有，像我之前寫給蔡依林的〈倒帶〉，就要去醞釀這個男生忙於事業、忙於理想，忽略了女友，等到女生看破要離開了，他才覺得跪下都可以，只要她留下來。」

【圖輯】劉德華、張惠妹等巨星都是嘉賓！點圖放大重溫周杰倫昔日開騷的精彩照片👇👇👇

+ 14

延伸閱讀：

拚首位三金滿貫女藝人 萬芳喊話已故恩師李國修

「人選之人」魔幻寫實 編劇：第2季意外提前開演

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】