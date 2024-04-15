蔡依林佛山演唱會再曬性感　親自買餸被大媽認出獲讚真人靚過上鏡

蔡依林（Jolin）自上月起馬不停蹄，在大陸展開「Ugly Beauty」FINALE巡演，近日釋出廣東佛山站花絮，不只親手煲湯，還被大媽的一句話逗樂笑不停。



由於廣州的煲湯遠近馳名，她打算趁空檔學一手，於是跟著美食達人先前往當地市場採買，Jolin太久沒到傳統市場，難掩興奮表示好像回到小時候的感覺，並透露經營養師告知，煲湯可以滋養自己，所以格外期待。

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她一身輕便上市場，跟著達人一一採購花生眉豆雞爪湯的食材，天后魅力果真無敵，過程被當地攤販認出，有大媽用廣州話直誇她「真人漂亮不上鏡」，身旁達人代為答謝並轉達，Jolin聽完後笑說「她不是說你喔」，達人說是誇Jolin，蔡依林聞言笑說這就是「聽不懂的好處」。此外，她陸續Po出演唱會美照，一襲開岔到大腿根部的亮片裝光芒令人難以直視，粉絲驚呼「原來世界上真的有美人魚的存在」。

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