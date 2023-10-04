蔡依林憑〈親愛的對象〉殺入金馬獎 親揭入圍心聲：不敢相信…
撰文：聯合新聞網
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第60屆金馬獎昨（3）日公布入圍名單，《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍8項，包括蔡依林演唱的主題曲〈親愛的對象〉也入圍「最佳原創電影歌曲獎」，這是蔡依林第一次為電影親自填詞。對於能夠入圍，蔡依林第一時間驚呼：「不敢相信！謝謝鬼家人們！」
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〈親愛的對象〉是蔡依林以故事性唱法緩緩道出親密關係的定義，她一度擔心這首歌不如導演預期，笑稱壓力很大，加上創作過程卡關，曾問導演要不要改找別人唱，不過最後她仍交出讓自己和導演都十分滿意的作品。
她也表示，看完電影劇本與片花後，給予「愛」新的理解面向，以「對象」稱呼那種不曾定義、也不必說明的親密關係，經過時間的洗禮，有些人可能成為家人、伴侶、朋友，有些人心有靈犀地成為了彼此「親愛的對象」。
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