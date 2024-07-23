網民住酒店被要求與「樂壇天后」團隊換房：小事就能表現出人品…

天后蔡依林（Jolin）近期忙著「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，日前一連2晚在合肥演出，但開唱前出現暖心插曲，由於團隊希望工作人員都住同一層樓，透過酒店人員詢問某位房客能否協助換房，並提出補償住宿費用。該名房客答應換房，但婉拒了補償，事後卻收到意外謝禮，讓房客受寵若驚。



該名房客在網路上透露，自己是某酒店的長期住客，當時入住1個月，且有大量行李。後來因某藝人與團隊入住，酒店人員詢問他能否協助換房，對方願意替房客付換房住宿費，不過房客認為小事，沒多想就答應換房，同時也婉拒對方的補償。

蔡依林（instagram@jolin_cai）

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沒想到事後對方說很感謝房客的幫忙，想要送上演唱會門票答謝，一看才發現是蔡依林，更Po出演唱會門票和對話紀錄，證明所言不假，他表示深刻感受到Jolin團隊的滿滿真誠以及禮貌，同時也呼籲網友不要私訊他換座位，「禮物和真誠請不要拿錢來衡量」。

網友公開對話截圖，證明自己沒有造假。（小紅書）

網友公開對話截圖，證明自己沒有造假。（小紅書）

而Jolin月初痛失愛犬「屋虎」，收拾悲傷情緒後繼續展開巡演，如今不僅在台上賣力演出，工作之餘仍不忘為路人送暖，展現天后人美心善的一面，網友更大讚：「

小事就能表現出藝人的人品，Jolin果然不愧是天后！

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