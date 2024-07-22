浪姐6｜網絡瘋傳藝人參戰名單　徐佳瑩艾怡良之外仲有1個香港天后

中國大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以來廣受歡迎，最新一季《乘風2024》（浪姐5）才剛落幕，網路上卻已瘋傳第六季《浪姐6》的擬邀名單，其中不乏多位港台明星，就讓陸網開轟，「越來越敢編了」、「太假了，全是台灣的」。



《乘風破浪的姐姐》自2020年開播以來廣受歡迎。（微博＠乘風2024官方微博）

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微博「八醬日常」20日晚間曝光《浪姐6》的擬邀藝人名單，從名單中可以看見多位台灣藝人，包括葉全真、林心如、陳喬恩、溫嵐、江美琪、安以軒、卓依婷、任家萱（Selina）、張芸京、許瑋甯、徐佳瑩、艾怡良、梁心頤（Lara）、劉品言、曾之喬等；香港藝人則有陳慧琳、曾寶儀等。

陳慧琳（IG@kellychenwailam）

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中國大陸藝人方面，名單涵蓋譚晶、霍思燕、霍馬蘇、王珞丹、姜妍、毛曉彤、鄂靖文、蘇詩丁、談莉娜、彭小苒、陳粒、華宵一、楊采鈺、盧洋洋、陳瑤等人。此外，新加坡的范文芳、馬來西亞的戴佩妮、李幸倪，以及泰國的平采娜也名列其中。據悉，節目主持人為齊思均，見證人則有黃曉明、周深、那英、陳偉霆、陳嘉樺（Ella）。

從名單中可以看見多位台灣藝人，包括林心如。（IG@loveruby_official）

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網傳名單曝光後，許多大陸網友不忍了開酸：

「浪姐越來越糊，還辦呢？」

「越來越敢編了，劉品言能來？」

「安以軒？搞笑吧」

「怎麼那麼多台灣的」

「真是感慨，娛樂圈人真多，居然湊了那麼多期」

「居然能請到葉全真嘛，這姊我上次看見她還是木棉花的春天哎」

「名單裡的幾個不是沒轉發的台灣藝人嗎？」

「每年都蹭林心如嗎」

「太假了，全是台灣的」。



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