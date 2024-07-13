AV天后著泳裝影性感照　樣子清純甜美！網民：卻令人「想入非非」

日本AV天后河北彩伽（舊名河北彩花）早前宣布拍攝台灣電影《異世界歸來的我 錯過了愛情》，引起一陣粉絲熱烈討論。而日前才剛積極投入電影拍攝作業，近期河北彩伽再將重心擺在這幾年發展的寫真工作，搶先曝光史庫水（意即日本女學生泳衣）造型的拍攝畫面，短短時間就吸引上萬名網友按讚。



河北彩伽時常都會於X（Twitter）分享自己的工作日常，雖然都是些拍攝花絮，但不乏充斥著甜美火辣的美照，算是一種粉絲們的專屬福利。而近期河北彩伽就分享自己少數穿著史庫水的照片，清純甜美的模樣加上史庫水顯露出的火辣感，帶給粉絲們無限遐想，河北彩伽還寫下：

這是我今天拍的作品 ，這是我不擅長的角色。我已經盡力做好了..還剩下第二天，直到最後才能做出好的作品，我將盡我所能。

河北彩伽（X@Saika_Kawakita）

河北彩伽（X@Saika_Kawakita）

【圖輯】點圖放大看更多河北彩伽靚相👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

20 歲美少女塔乃花鈴自爆下海！女大生→寫真偶像→ AV 女優，出道首戰資深男優吉村卓！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】