長相思第二季結局｜楊紫身世極坎坷！盤點古裝劇10位命運悲慘公主

追古裝劇時，你也常常心疼那些命運多舛的公主們嗎？像是《長相思第二季》（長相思2）裡面，楊紫飾演的皓翎王姬就是經典代表，身為皇室成員卻被命運捉弄，經歷普通人難以想像的苦難！



下列同步整理古裝劇10位命運最悲慘的公主！

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古裝劇「命運悲慘」公主1. 楊紫《長相思》

《長相思》改編自桐華的《長相思》三部曲，由楊紫、張晚意、鄧為、代露娃、王弘毅等人主演，「楊紫」在劇中飾演皓翎王姬「玖瑤」，第一季就演出她的父母戰死、過著顛沛流離生活，好不容易恢復身分，又變成權力鬥爭的籌碼，光是第一季結尾被愛人背叛、與不愛的人政治聯姻就讓人覺得很悲慘！

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古裝劇「命運悲慘」公主2. 陳小紜《斛珠夫人》

2021年《斛珠夫人》改編自蕭如瑟的同名小說《九州·斛珠夫人》，由楊冪、陳偉霆、徐開騁、陳小紜、王森、袁雨萱領銜主演，「陳小紜」在劇中飾演注輦公主「緹蘭」，因為和帝旭（徐開騁 飾）的原配妻子長得很像，於是前來大徵和親，前期備受帝旭的猜忌和虐待，好不容易兩人都打開心房、誕下一子，緹蘭卻因為幫帝旭擋下叛軍的刀劍而死。

古裝劇「命運悲慘」公主3. 李庚希《雪中悍刀行》

2021年《雪中悍刀行》改編自網絡作家烽火戲諸侯的同名小說，由張若昀、胡軍、李庚希領銜主演，「李庚希」在劇中飾演府內丫鬟「姜泥」，實際身分是亡國西楚公主，身負滅國之仇，只能委屈自己當別人的婢女。

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古裝劇「命運悲慘」公主4.彭小苒《君九齡》

2021年《君九齡》改編自希行的同名小說，由彭小苒、金瀚領銜主演，「彭小苒」在劇中飾演天侑二公主「楚九齡」，皇帝父親被陷害而駕崩，只好與別人換臉、集結力量，計畫手刃仇人。

古裝劇「命運悲慘」公主5. 任敏《清平樂》

2020年《清平樂》改編自米蘭lady的小說《孤城閉》，由王凱、江疏影、任敏、楊玏、邊程、葉祖新、喻恩泰、王楚然、劉鈞等人主演，「任敏」在劇中飾演福康公主「趙徽柔」，善良聰慧、集寵愛於一身，只可惜卻愛上了貼身太監總管，注定得不到祝福。

古裝劇「命運悲慘」公主6. 趙露思《三千鴉殺》

2020年《三千鴉殺》改編十四郎同名暢銷小說，由鄭業成、趙露思、王萌黎、劉怡潼領銜主演，「趙露思」在劇中飾演驪國帝女「覃川」，不只國破家亡，為了復仇還只能跟婢女換臉、用別人的身分隱密生活，好不容易大仇將報，但需要犧牲的卻是自己的愛人傅九雲（鄭業成 飾），前面兩人有多甜後面就多虐！

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古裝劇「命運悲慘」公主7. 彭小苒《東宮》

再來這位前述其實已經有提及過一次，就是「彭小苒」，她在2019年《東宮》中飾演西州國九公主「曲小楓」，在邊塞長大、無憂無慮，可卻被中原皇子李承鄞（陳星旭 飾）情騙一生，被迫捲入深宮鬥爭，最後為了換取兩國和平選擇自刎。相信看過該劇的讀者們應該都已經被虐了千百回了吧？

古裝劇「命運悲慘」公主8. 倪妮《天盛長歌》

2018年《天盛長歌》改編自天下歸元小說《凰權》，由陳坤、倪妮、白敬亭、趙立新、 倪大紅、袁弘、張曉晨等人主演，「倪妮」在劇中飾演亡國公主「鳳知微」，從小就孤立無援，只能女扮男裝自保，雖然美麗聰慧、善於計謀，但最後還是礙於前朝遺孤的身分，只能犧牲自己成全愛人寧弈（陳坤 飾）的鴻圖大業。

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古裝劇「命運悲慘」公主9. 唐嫣《錦繡未央》

2016年《錦繡未央》改編自秦簡同名小說，由唐嫣、羅晉、吳建豪、毛曉彤、李心艾等人主演，「唐嫣」在劇中飾演北涼亡國公主「心兒」，慘遭滅門後，頂替李未央的身分進到尚書府，沒想到頻頻受到陷害，還遭到閨蜜背叛，後來愛人拓跋浚（羅晉 飾）還身中劇毒，雖然最後變成擁有至高權力的太后，但卻孤獨一生，可以說是一生極為坎坷的角色啊！

古裝劇「命運悲慘」公主10. 李沁《楚喬傳》

2007年《楚喬傳》改編自瀟湘冬兒《11處特工皇妃》，由趙麗穎、林更新、竇驍、李沁、鄧倫等人主演，「李沁」在劇中飾演大衛公主「元淳」，前期活潑開朗，後期遭遇愛人背叛、士兵玷污、母親為了保護她而自盡等一連串打擊後，性情直接大黑化，是全劇中最讓人心疼的角色了！

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