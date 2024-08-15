《唐朝詭事錄之西行》後煲乜好？六部古裝懸疑陸劇推薦2024盤點

【古裝懸疑劇推薦2024／唐朝詭事錄之西行】2024年暑期檔進行到現在，最熱的劇集非《唐朝詭事錄之西行》莫屬。



要知道，原創IP的第二部要維持住第一部的口碑十分不易，但《唐詭西行》做到了。豆瓣8.2分、站內熱度連續多日第一的成績，再次證明了只要認真做內容，即使是無流量、無大牌的劇集也能闖出一片天來。

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與此同時，古裝懸疑探案這個類型再度被人們所關注。



今年，從《花間令》、《墨雨雲間》到《唐詭西行》，古裝懸疑劇融合時下各種熱門元素，無論是復仇的極致爽感，還是高濃度的情感糾葛，亦或是志怪玄幻的獵奇和微恐的刺激，總有一款能夠戳中觀眾的心坎。

今年，已開鏡或即將開鏡的古裝懸疑劇品類依然豐富，既有處於風口浪尖的大女主復仇題材、相對厚重的歷史傳奇劇，也高口碑IP第二部回歸。在實力班底和高人氣主演的加持下，其中有幾部堪稱熱搜預定。想看哪部，任君挑選。

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《長安的荔枝》

導演：曹盾、高翔

主演：雷佳音、嶽雲鵬、那爾那茜、安沺、呂涼

開鏡時間：3月初

播出平臺：騰訊視頻



《長安的荔枝》劇情簡介：

該劇改編自馬伯庸的同名小說，主要講述了大唐年間，籍籍無名的長安小吏李善德被人設計，無奈中接下送荔枝的高難度差事，從嶺南到長安跨越千里，在極限時間和匱乏條件下完成任務的故事。

《長安的荔枝》看點：

依託於真實歷史、腦洞大開、擅長懸疑推理情節、極具互聯網屬性，是馬伯庸的個人特色。由馬伯庸作品改編的古裝懸疑劇從《長安十二時辰》開始便打響了招牌，並開啟了古裝劇對於場景、畫面精雕細琢，表演風格偏向生活流的風潮。



《長安的荔枝》是留白影視與馬伯庸合作的第三部古裝劇，此次導演曹盾回歸，畫面質感有了基本保障。比起前面幾部劇把側重點放在主角追凶探案的過程，這部《長安的荔枝》的懸念不在探案，而在於李善德如何在古代的限定條件下跨越千里，將嶺南荔枝完好無損地運送到長安。

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《掌心》

導演：柏杉

主演：劉詩詩、竇驍、鄭業成、張予曦、徐嬌

開鏡時間：3月初

播出平臺：優酷



《掌心》劇情簡介：

該劇講述了大唐嗣聖年間，僥倖活下來的顧清改名葉平安，回到京城，建立「心病醫館」，以自身性命為餌，佈局復仇之棋，展開一場長達十八年的復仇之旅的故事。

《掌心》看點：

該劇導演由古裝懸疑劇中的高口碑之作《唐朝詭事錄》系列導演柏杉擔任，集結了復仇、懸疑、大女主、心理、醫學等多種元素。「復仇大女主」題材憑藉極致、爽感、快節奏等特點在近年來頗受市場歡迎。今年上半年，優酷就播出了《墨雨雲間》、《花間令》兩部高熱度劇集。《掌心》的出品方之一正是製作了《花間令》的晟喜華視。



這類冷豔、悲情的古裝女主也在劉詩詩的舒適區內。熟手幕後班底+熱門題材+頂流女主，《掌心》想必已在許多人的心動榜單裡。

《貴女》

導演：楊龍

主演：陳都靈、辛雲來、何泓姍、喻恩泰、溫崢嶸、王豔

開鏡時間：3月底

播出平臺：騰訊視頻



《貴女》劇情簡介：

該劇改編自千山茶客的小說《重生之貴女難求》。講述了從小被棄養的莊寒雁（陳都靈 飾），輾轉重回莊家，引起了大理寺少卿傅雲夕（辛雲來 飾）的注意，倆人在互相試探周旋的過程中愛上彼此，在聯手揭穿了莊家家長莊仕洋（喻恩泰 飾）的偽善面目後，終成眷侶的故事。

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《貴女》看點：

又是一部備受期待的復仇大女主劇。從《貴女》的預告片來看，陳都靈飾演的女主外表柔弱小白兔，暗地裡策劃著復仇大戲，刺激爽感和戲劇性拉滿。目前劇集未播先火，不出意外將提前預定各大熱搜。



陳都靈此前在仙俠劇《長月燼明》中因外表清純高貴的「惡女」一角出圈，極致反差感正是她擅長的。另外，從煞科特輯來看，該劇的服化道和鏡頭語言講究，較為重視東方美學的表達，令人期待。

《榜上佳婿》

導演：陳家霖

主演：王子奇、盧昱曉、王弘毅、孔雪兒

開鏡時間：4月末

播出平臺：騰訊視頻



《榜上佳婿》劇情簡介：

江甯簡府千金簡明舒（盧昱曉 飾）意外落崖失憶，卻因此躲過滅門慘案，並獲心上人陸徜（王子奇 飾）救助，兩人相伴共赴京城考學。一直對身份存疑的她進入內宅探案解謎，意外獲得身世線索，調查卻屢屢逐漸陷入困局，在陸徜的溫柔陪伴下，兩人數次歷經險阻，攜手破案。

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《榜上佳婿》看點：

女主遭遇滅門、尋覓復仇線索的故事並不稀奇，甚至有點俗套。但該劇勝在演員陣容令人耳目一新。王子奇曾在黑馬古裝懸疑劇《御賜小仵作》中表現出色而備受關注，他飾演的安郡王蕭瑾瑜被稱為「古代版公務員男友」。



女主盧昱曉則在《雲之羽》中嶄露頭角。兩人小爆之後，主演的戲不多，目前還都處於上升階段。就看這部《榜上佳婿》能否助兩人再上一個臺階。

《朝雪錄》

導演：李慧珠

主演：李蘭迪、敖瑞鵬、余承恩、沈羽潔

開鏡時間：4月中旬

播出平臺：愛奇藝



《朝雪錄》劇情簡介：

該劇改編自步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，講述了大理寺卿之女秦莞（李蘭迪 飾）憑藉高超的醫術和勘驗術，攜手世子燕遲（敖瑞鵬 飾）破懸案、尋真凶，最終為父沉冤昭雪的故事。



看點：近幾年「仵作」相關題材相當吃香。前有《御賜小仵作》開闢了古裝愛情+喜劇懸疑的賽道，後有今年《花間令》女主憑藉仵作的特殊身份立住了「草根大女主」形象。再有就是《唐朝詭事錄2》中，史可飾演的極具看點的單元案件角色也是名女仵作。

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作為古代法醫，仵作的身份尤為特殊，因常與逝者打交道，他/她們的身上也自帶了一層神秘肅殺的氛圍感，專業性與戲劇感兼備，跟探案追凶的主線脫不開關係，也格外考驗演技。

《定風波》

導演：趙錦燾

主演：王星越、向涵之、陳宥維、張南

開鏡時間：5月初

播出平臺：愛奇藝



《定風波》劇情簡介：

該劇講述了大齊第一神探蕭北冥（王星越 飾）大婚當日被嫁禍為惡魔夜煞，被迫逃亡。為洗刷自身冤屈，三年後蕭北冥重歸京城，取得師妹鐘雪漫（向涵之飾）的信任，並與夥伴一起聯手調查真相，平定大齊風波的故事。

《定風波》看點：

少年精英小分隊攜手探案的故事，讓人想到《大宋少年志》。查案、熱血、團戰、愛情各種元素樣樣不缺。



在00後演員中，王星越屬於在女頻劇領域走得比較靠前的一位，演起感情戲來不輸給時下流行的各類深情男主。在《墨雨雲間》中更是多次承包名場面。但此次出演大男主，需要面臨更多市場考驗。

其他「古裝劇推薦2024」

除了這六部今年上半年開鏡的古裝懸疑劇之外，還有今年1月煞科，由張頌文、白百何、周一圍主演的《清明上河圖密碼》也相當引人期待。該劇由央視與優酷合作，已入選中央廣播電視總台2024年電視劇片單。



劇集以北宋宣和年間為背景，講述了趙不尤一家人屢破奇案，守護汴梁百姓平安的傳奇故事。

另外，靈河文化不久前發佈了原班人馬回歸的《御賜小仵作2》的最新消息，預計今年九月開鏡。第一部《御賜小仵作》豆瓣評分8.0，該劇小成本、無流量、無特效，是以小博大的典型案例。但也是從這部劇開始，古裝愛情劇開始打通了懸疑探案這條賽道。並且，無工業糖精和失真濾鏡的小甜劇也一度成為觀眾的心頭好。

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今年《唐朝詭事錄之西行》在畫面質感和故事內容上的全面升級，讓第一部《唐詭》劇迷十分滿足。接下來，就看《御賜小仵作2》能否承接住第一部的口碑與熱度了。

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