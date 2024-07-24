舊男神43歲發福變中佬 IG曬19歲全盛時期照 被圈中好友留言恥笑
撰文：TVBS新聞網
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現年43歲的男星潘瑋柏，近來身材常被調侃發福，連他本人都自嘲變胖了，時常和粉絲分享日常點滴的他，近日發出19歲的青澀照，模樣相當帥氣，不過卻遭藝人好友羅志祥嘲笑「兄弟，回不去了」，讓不少粉絲都笑翻。
潘瑋柏1999年參加中廣流行之星的活動，公開亮相的樣子被拍下，近日有網友發在社群上，只見潘瑋柏19歲的模樣很青澀，身材纖瘦，洋溢著青春的氣息，對此，潘瑋柏也感慨，「19歲那年，一切的開始，哈！不知道怎麼找到的圖」。
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貼文曝光後，圈內好友羅志祥、小甜甜（張可昀）也來留言，「兄弟，回不去了，沒事的，你就繼續吃吧！大家都愛你」、「胖瘦的你都超帥」，其他粉絲也笑說：
「身材變圓的開始嗎」
「和現在沒差，就長一點點的肉了」
「叫潘帥是有原因的」
「以前好帥」。
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