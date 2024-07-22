林靖恩被野生捕獲於公園吸煙飲酒　疑被露宿者佔便宜：幫我吸一吸

林靖恩10日才被爆出偷吃別人的外賣餐點，遭活逮送辦，21日有網友曝光一段影片，是她在公園抽煙又喝酒，身邊還幾位疑似街友的老人，甚至有人想要佔她便宜。



有網友在爆廢1公社貼出一段影片，只見穿著黑衣黑褲的林靖恩，坐在公園的休息椅上，一手還拿著一罐啤酒，身邊有兩位疑似街友的老人，其中一位上半身打赤膊的老人竟抓著褲襠對她說：

幫我吸一吸。

林靖恩則將對方推開，另一位老人則拿出一根煙請她抽，還幫她點煙，不過林靖恩只吸了一口就還給對方。

林靖恩在公園與疑似街友的人混。（影片截圖）

林靖恩在公園與疑似街友的人混。（影片截圖）

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網友看到這畫面忍不住感嘆：

「這幾個老人看起來就是想佔她便宜」

「這幾個老人是不是看她精神有問題想佔便宜，真令人擔心！」



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