27歲女星陷抑鬱輕生離世9年　圈中好友忌日曬合照哀悼：miss U…

已故女星楊可涵（小白兔）因為長期受抑鬱症所苦，而在2015年選擇離開了人世。而她的9周年忌日這天，藝人好友吳婉君曬出合照發文：「就算妳在那裡也要好好吃飯。」



楊可涵以綜藝節目《我愛黑澀會》進入了演藝圈，因甜美的歌聲與外型收穫許多粉絲，也曾兩度獲得金鐘獎提名肯定。不過她卻長期飽受了抑鬱症所苦，而2015年選擇在家中輕生，得年27歲，讓大家相當不捨。

已故女星楊可涵（小白兔）因為長期受抑鬱症所苦，而在2015年選擇離開了人世。（Facebook＠楊可涵）

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18號為楊可涵離世9年的忌日，好友吳婉君也在Facebook發文寫道：

祢知道Coco也去了彼個所在嗎，祢們應該有遇見吧？就算妳在那裡也要好好吃飯，不要只喝奶茶！知道嗎，祢是最漂亮的，不用懷疑，miss U。

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吳婉君的貼文中也附上了兩人合照，彼此臉貼著臉緊緊靠在一起，對著鏡頭微笑，看得出兩人的好感情。吳婉君幾乎每年都會悼念這位早早離世的好閨蜜，雖有不捨，但楊可涵仍一直活在大家的心中。

吳婉君與楊可涵貼臉親密合照。（Facebook@吳婉君Cocco Wu）

吳婉君發文悼念好友楊可涵。（Facebook@吳婉君Cocco Wu）

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