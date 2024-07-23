韓女團打歌服誤用一圖案竟觸法 原來連醫院、藥房亦不能任意使用
撰文：Goody25
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韓國人氣女團(G)I-DLE的最新歌曲，因為穿著有「紅十字」標誌的服裝而引起爭議，違反規定可能面臨巨額罰款，經紀公司也火速主動向紅十字會方面聯繫並道歉。
(G)I-DLE經紀公司CUBE娛樂於7月22日，在道歉文中表示，「對於造成不便的各方感到道歉，將會防止類似事件再發生」，「感謝一直以來關心和支持(G)I-DLE的粉絲們。」
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(G)I-DLE是於7月19日，在KBS節目《MusicBank》中展示新歌〈Klaxon〉的表演服而引起關注，當時團員們穿著印有「紅十字」的無袖露腰裝，上面寫著「LifeGuard」，配上紅色熱褲。
而根據韓國「大韓赤十字社」法規規定，未經過允許下是禁止使用紅十字標誌，違反的話可能會被處於罰款。今年5月，世界紅十字日和紅新月日中也舉行了「標誌保護運動」，闡明就連醫院和藥房都不能任意使用其標誌。
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大韓赤十字社則就(G)I-DLE此次風波回應表示，該團並沒有申請使用紅十字標誌，相關單位已經向經紀公司提醒有關狀況，並要求交上「防止再犯」的計畫書，但因為並非故意違反，因此不會處於罰款。
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