33歲韓女星IG突曬床照　眼利網民靠一線索看出枕邊有人：認愛了

【李裕英認愛】33歲韓國女演員李裕英2月4號突然在自己的IG上傳兩張在床上拍攝的照片，仔細一看發現她似乎以一位男性的手臂為枕，令人震驚。昨（6日），她的經紀公司Ace Factory回應，證實李裕英正與圈外人士交往中，認愛後獲得廣大網友的祝福。



從拍攝角度可以看出，兩張躺在床上的照片是由手臂的主人所攝，且李裕英的笑容看起來非常甜蜜。突然公開如此私密的照片，粉絲原以為是喝醉後不小心失誤上傳，也有不少人在留言區詢問是否有好消息了，大家都非常好奇，不過李裕英並沒有回覆任何一則留言。對此，所屬經紀公司Ace Factory證實李裕英所枕的是男友的手臂，表示：「我們只知道她最近跟圈外男子剛交往。」

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2014年，李裕英出演電影《晚春》正式以演員身份出道，還憑藉該片獲得第14屆米蘭國際電影節最佳女主角獎、第52屆韓國電影大鐘獎最佳新人女演員獎等獎項。2015年憑藉古裝電影《奸臣》獲得第36屆韓國青龍電影獎最佳新人女演員獎。在第一部出演的電視劇《隧道》中飾演女主角，沉穩內斂的演技讓她成功打開知名度，和男神崔始源演出《各位國民》也獲得廣大好評。

2016年李裕英與年長她17歲的演員金柱赫因合作電影《你自己與你所有》相識，兩人從要好的前後輩關係發展成了戀人，甜蜜交往一年。不過好景不常， 2017年10月金柱赫在首爾發生嚴重車禍，送院後傷重不治死亡，享年45歲。當時李裕英正在釜山錄製綜藝節目《Running Man》，受到很大的衝擊，立即中斷錄影趕回首爾。事隔一年半還突然在IG上傳「很想死」、「每天都是地獄」等文字，令粉絲相當擔心。如今再次找到幸福，各界也紛紛給予她祝福。

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