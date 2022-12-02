韓女網紅遭印度男子當街強吻全程直播！甩身15秒後回頭一看更恐怖

南韓一名正妹YouTuber日前在印度孟買街頭直播，突然被當地男性搭訕，伸手對她勾肩搭背，絲毫不顧她大聲喊著「不要」，一度作勢親吻還想邀她上車，過程全被拍下，在社交平台上瘋傳後點燃網友怒火，印度警方介入調查後已將二人逮捕。



根據《新德里電視台》，孟買警方根據社交平台上的影片，針對此事立案調查，1日宣布已經逮捕性騷擾韓國女直播主的二名男子謝赫（Mobeen Chand Mohammad Shaikh）和安薩里（Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari）。

畫面中可見，來自南韓的Mhyochi日前在孟買街頭開Twitch直播時，一名男子向她搭話，但二人似乎言語不通，男子竟一把抓住她的手臂將她拉到一旁，儘管Mhyochi連忙用英文說道，「我們要去哪？」、「不要不要不要」，但男子接著竟用手搭上她的肩膀，嘴唇靠近她的頸部作勢親吻，還發出「啵」的一聲，令她當場嚇得花容失色。

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Mhyochi好不容易撇甩這名男子向前走，未料約15秒後回頭一看，就驚見該名男子騎電單車載著另一名友人追上，並提議載她一程。她馬上連聲拒絕，「不要不要不要」、「我就住在那」。

網友在Twitter PO出這段影片，標記孟買警方並憤怒寫下，這名直播主在上千名觀眾眾目睽睽之下被這些男性騷擾，「太噁心了，必須對他們採取行動，不被罰不行」，至今累計近85萬次觀看。許多網友都轉發影片寫下，「好不舒服」、「太噁了，他硬拉她欸」、「非常令人失望」。

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Mhyochi本人也在Twitter轉發影片表示，「昨晚直播中，這名男子騷擾我」，她看見男子是和友人在一起，當下不想鬧大，選擇離開現場，卻有人說是因為她太友善、回應對方搭話所引起。

根據Mhyochi的頻道，她本名Hyojeong，是住在比利時的南韓人，平時會在Twitch、YouTube等平台直播遊戲、烹飪、手作DIY、吃播和日常生活等內容。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】