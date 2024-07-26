爸爸去哪兒｜星二代轉眼11歲「更可愛」一家五口全家福溫馨有愛
撰文：ETtoday
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星二代小泡芙2017年隨著爸爸劉畊宏參加《爸爸去哪兒5》爆紅，當年可愛萌樣，至今仍令無數觀眾印象深刻，如今相隔5年，她迎來11歲生日，最新近照令不少網友驚呼「長大了」！
劉畊宏日前透過微博上傳一段影片，為愛女小泡芙慶祝11歲生日，只見一家5口齊聚一堂，在鏡頭前與雙層蛋糕合照，畫面被讚十分溫馨有愛。
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影片最後，劉畊宏也寫下給小泡芙的生日祝福：「生日快樂我的寶貝…又大了一歲，快樂地長大吧！」
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