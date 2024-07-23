梁朝偉彭于晏首度合作　滑雪遇雪崩驚心動魄似《職業特工隊》

梁朝偉、彭于晏這兩位過去從未在大銀幕上合作過的電影型男，今年初首度為法國品牌同框拍攝微電影，在壯闊的雪峰競速，攜手度過雪崩危機；這一回場景拉到巴黎，兩人宛如上演《職業特工隊》（Mission: Impossible）。



在全新的微電影廣告中，梁朝偉和彭于晏聚首於盛大的頒獎典禮，自信迎接眾人讚賞。梁朝偉在台上分享成功：「當你抵達成功，是否還有膽識，去迎接新的挑戰？」面帶笑容的彭于晏，在台下專注聆聽著前輩的感言並拍手鼓掌；接著兩人啜飲完酒，場景拉到外景拍攝現場。

在全新的微電影廣告中，梁朝偉和彭于晏聚首於盛大的頒獎典禮，自信迎接眾人讚賞。（影片截圖）

梁朝偉在台上分享成功：「當你抵達成功，是否還有膽識，去迎接新的挑戰？」（影片截圖）

梁朝偉和彭于晏雖然過去未曾一起演出電影，但彼此欣賞已久（影片截圖）

【圖輯】點圖放大看更多微電影精彩畫面👇👇👇

+ 6

只見兩大型男在屋頂上驚險演出，彭于晏在前奮力奔跑，梁朝偉加足馬力追逐，緊接雙雙從飛躍到另一棟建築的屋頂。兩人奮力奔跑、堅定一躍完成拍攝後，接受團隊眾人的掌聲，這樣的精神如梁朝偉在片中所說的：「唯有不斷大膽挑戰，才能創造自己的傳奇。」



梁朝偉和彭于晏雖然過去未曾一起演出電影，但彼此欣賞已久；去年4月，劉嘉玲在IG發文曬出她和梁朝偉到日本賞櫻的照片，同時也曬出梁朝偉和彭于晏的合照，彭于晏也拿起手機和梁朝偉、劉嘉玲自拍合照，緣分不淺。

【相關圖輯】梁朝偉10套代表作《春光乍洩》戲外同張國榮都有革命情感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 36

不同世代的「雙帥」首度合作，梁朝偉40多年的從影生涯，囊括金馬獎、香港電影金像獎和大陸金雞獎「三金」大滿貫，更是首位榮獲威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人演員；彭于晏從影20年，不被迷人外型自我侷限，無論是青春暖男、堅持不懈的運動員、天才反派⋯⋯多變的角色和演技一再體現自我精進。

梁朝偉是首位榮獲威尼斯影展「終身成就金獅獎」的華人演員。（視覺中國）

【圖輯】奪金獅獎喜極而泣！點圖放大重溫梁朝偉當日領獎的照片👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

緊盯凱米！盧秀燕訪美不排除提前結束 為宣導防災化身「氣象主播」臉書登場

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】