少年白馬醉春風劇評｜享盡天時地利人和：少年成為自己世界的主角

這邊少年江湖熱血，那邊民間探案志怪……近日，隨著各大長視頻平臺爆款古裝IP「劇二代」的集中上架，暑期檔陸劇的競爭也正式進入白熱化階段。



在正面相抗的諸多大劇中，於優酷上架的《少年白馬醉春風》是獨特的一部。它屬於傳統的武俠大類，但憑藉新視角和新製作走出了「少年感」的新路徑。它很難用一句話的「高概念」凝練概括，但這並不妨礙它在年輕觀眾群體中的傳播擴散。

《少年白馬醉春風》劇照

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它勾畫的奇絕暢快江湖，塑造的俠客群像讓人神往；它張揚的少年意氣，主角們「見江湖、闖江湖」的成長路徑引人代入；片中高武、高燃的動作設計和追求國風美學的視覺設計，提供了賞心悅目的體驗……

即便終極目標並未在開局就顯現，跟着少年俠客們馬踏春風行江湖，已有足夠吸引力。截止發稿前，《少年白馬醉春風》的優酷站內熱度值已突破8000。

縱觀當下的劇集市場，像《少年白馬醉春風》這種主打「少年感」的武俠劇依舊屬於稀缺產品，但它誕生於優酷卻並不意外。

《少年白馬醉春風》由侯明昊及何與主演。（微博＠侯明昊Neo）

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近年來，從開「新武俠」先河的《少年歌行》，到把教育題材劇做得熱血沸騰的《鳴龍少年》，再到把都市奇幻成功「落地」的《異人之下》，優酷已經在青春高燃賽道上積累頗豐。

優酷是如何實現與年輕觀眾審美的精准對接？「周木楠少年江湖系列」，又是如何把少年武俠的賽道「從無到有」做起來，並做成了年輕觀眾的「剛需」？《少年白馬醉春風》的開播給了我們一探究竟的機會。

《少年白馬醉春風》由侯明昊及何與主演。（微博＠侯明昊Neo）

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《少年白馬醉春風》天時：三年創作長跑

《少白》是在跟自己比賽

「周木楠少年江湖系列」於2019年前後開始孵化，當時的古裝劇集市場，「男頻」和「武俠」都屬於相當邊緣的亞類型，古裝偶像愛情劇才是主流。



創作《少年歌行》時，周木楠作為小說原著作者兼編劇，最初很擔心平臺會提出改調性的要求，比如希望採用以感情線為主的改編方式。出乎他意料的是，經過溝通，優酷明確給出了堅持群像、少年、江湖這些核心詞進行創作的回饋。

優酷非常尊重創作者，真的會為好內容全力以赴。

在周木楠看來，《少年歌行》之所以能夠趟出「少年武俠」的新賽道，並接力推出《少年白馬醉春風》和《暗河傳》（拍攝中）兩部系列續篇，正由於優酷不僅有對好內容的判斷力，了解年輕觀眾的審美偏好，還尊重創作者的表達慾望和藝術直覺。

具體到《少年白馬醉春風》的創作中，儘管此前已經有差異化精品之作《少年歌行》打底，但「高武低玄」的新武俠劇集依舊屬於邊緣賽道，市場上也沒有對標作品。對於創作者來說，所處的賽道沒有競品固然是好事，但如果所在「航道」行船稀少到一定程度，就免不了會自我懷疑——是不是自己也要改道？

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周木楠創作《少年白馬醉春風》小說的初衷非常簡單。《少年歌行》裡，有很多瀟灑坦蕩、隨心而動的中年俠客形象，他總會想像這些俠客年輕時經歷了什麼，為什麼成為了如今的俠。如此，便誕生了講述《少年歌行》主角們父輩故事的《少年白馬醉春風》。



但劇本創作的過程卻經歷了反覆，前後打磨了三年時間。開始改編時，主創團隊也想要參考市場潮流，把一些時興的元素融到故事裡。但最終還是選擇了「做減法」的創作思路，回歸初衷，堅定了「鮮衣怒馬少年心」的核心表達。

《少年白馬醉春風》能以純粹的少年氣和江湖感呈現在觀眾面前，在周木楠看來離不開「老友」周照中（《少白》總製片人、阿里大文娛優象工作室總經理）的「英雄識英雄」。

我倆合作過程裡，他進行大的把關，判斷什麼是好內容，什麼是優酷需要的內容之後，便會給創作者充分的信任。

周木楠說，像很多項目中出現過的，平臺干涉定位，多次惡性修改，乃至最後完全悖離初心，導致劇本面目全非的情況，在他與周照中和優酷的合作中從來沒有出現過。

周照中對「周木楠少年江湖系列」則始終有著清晰的定位。

它是通過新題材、新製作、新俠情去構建『少年新武俠』，突顯出新武俠的少年風骨，滿足青年觀眾日益多樣的文化需求，與當代年輕人共鳴共情。

只要在這個定位下進行創新，都是優酷支持的。

由此可見，《少年白馬醉春風》的「冒險」只存在於創作層面。作為賽道領跑者，如何創新，怎麼承繼和超越前作，這是一場與自己的比賽。

《少年白馬醉春風》地利：升級「少年」和「武俠」

原班主創優酷集結優酷

從《少年白馬醉春風》如今成片的呈現來看，它很好地找到了與《少年歌行》的銜接點，並且又一次完成了對傳統武俠的傳承和創新。



《少年白馬醉春風》對傳統武俠的傳承和創新，主要體現在兩方面。

一是以「少年感」為核心，對俠客形象的創新。《少年白馬醉春風》的主角百里東君、葉鼎之、司空長風是三位出身不同、性格各異，背負的使命和理想也各不相同的年輕人。

不過，無論出身和境遇有多麼不同，這些少年俠客都有著內在的共通性：內心純粹、堅守正義；選擇即相信，相信即守護；拒絕誤會，拒絕背刺，絕不世故。

這種對自我率真的堅持，對公平正義的追求，對身邊人的擔當，正是當下年輕人最為珍視的寶貴品質。所謂「少年感」，也正是在這些層面讓年輕觀眾共情與共鳴。

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二是對接當下年輕人的審美偏好，對武俠之「武」的創新。《少年白馬醉春風》對「武」的設計巧妙地與中國風美學融合，「具像化」了年輕觀眾對古典美的想像。比如，開場顧劍門雨中舞劍的一場戲，上天入地、賦水於形，便充分詮釋了何為劍氣淩厲。



再比如劍林中，百里東君和葉鼎之為了取名劍不染塵一較高下那場戲。兩人飛天遁地，大招盡顯，一套西楚劍歌配上落櫻漫天，讓「行雲流水」四個字有了形狀……這怎麼能不讓熱愛國風美學的年輕觀眾們心馳神往呢？

在與《少年歌行》的銜接上，《少年白馬醉春風》不僅與前作共用一個江湖設定，百里東君、葉鼎之和司空長風這些俠客的命運起伏、周遭人物關係的編織上，也做到了邏輯嚴密、有果有因，甚至在演員選擇上都能做到多有呼應。

《少年白馬醉春風》的無縫銜接和有效升級，與原班人馬的回歸和阿里大文娛自製工作室的平臺托底不無關係。《少年歌行》和《少年白馬醉春風》都在周木楠、周照中的密切配合中碼盤，都由優酷和新銳公司不可能的世界影業出品，並由優酷提供平臺性的創作支援和保障。

整體劇集風格上，《少年白馬醉春風》則在融匯武俠中的刀光劍影和國風美學的基礎上，創新運用輕喜劇元素，視覺呈現更輕快、明亮、飄逸，與《少年歌行》形成區分，但同樣追求與年輕人的審美共振。

據了解，「周木楠少年江湖系列」的第三部作品《暗河傳》目前也已開拍，這部劇不再以江湖名門正派為主角，聚焦江湖第一刺客組織「暗河」，整體視覺風格會更加凝重和暗色調。

2022年《少年歌行》橫空出世，2024暑期檔《少年白馬醉春風》熱播、《暗河傳》熱拍，短短數年「周木楠少年江湖系列」已有三部劇成功出爐，並且相互之間互有區分又咬合緊密。由此可見，有了阿里大文娛自製工作室的護航，極大提高了一個新銳IP開發的整體規劃性和落地效率。

《少年白馬醉春風》人和：創作者、平臺和用戶

以「少年」為名的雙向奔赴

《少年白馬醉春風》的誕生乃至「周木楠少年江湖系列」的成功孵化，還得益於優酷與年輕創作者和年輕觀眾之間的雙向奔赴。



優酷是一個擁抱年輕創作者的平臺。

它一方面扶持年輕製片人，相信他們對市場的判斷力和前瞻性，並以製片人為中心組建自製工作室，在工作室的運營中宣導「製片人中心制」。

在周照中看來，「製片人中心制」讓他能夠全心投入內容創作，極大地提高了生產力。

我們只要在與內容相關的劇本孵化、碼盤製作和播出上全力以赴，其他配套資源都可以由協同部門鼎力支持。解決了後顧之憂，製片人就可以甩開膀子做好內容。

阿里大文娛自製工作室制度的推行，培養出了一批深耕自身擅長的內容賽道，並能夠持續穩定輸出的優秀製片人。

另一方面它給年輕編劇、導演提供機會，給予最大的信任和充分的創作空間，讓以周木楠為代表的年輕創作者，得以迅速從新人成長為新銳。

作為編劇，優酷不僅給了我很大的創作空間，回款也很及時，同時還給我很多對行業發聲的機會。

在周木楠看來，優酷從物質和精神上提供的雙重保障，讓他覺得自己是真正與平臺共同成長。

優酷也是一個重視對接年輕觀眾文娛消費需求的平臺。

在長視頻內容的當下競爭中，優酷在熱血漫改、精品懸疑、少年奇幻等備受年輕觀眾關注的創新內容賽道中優勢明顯。之所以如此，在於優酷對當下年輕觀眾審美心理的精准把握。年輕觀眾期待「被看到」，期待在作品的鏡照中實現自我的確認，實現情緒的抒解、抵達價值的認同，這也是優酷在內容創作中一直堅持的導向。

最後，如果要用一段話概括《少年白馬醉春風》的核心立意，那大概會是——

讓少年成為自己世界的主角。

這意味著，把話語權還給年輕人，陪伴他們一同經歷從「見天下」到「曆天下」再到「成天下」的成長路徑，並引導他們在經歷坎坷和磨煉後，還能始終對生活抱有熱望，對未來充滿希望。

從這個角度來看，《少年白馬醉春風》不僅是少年新武俠的又一次突圍，也是優酷與年輕觀眾以「少年」為名的再一次雙向奔赴。

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