Frankie女友Christy突貼大量證據　稱在IG設局捉鬼令假黑歷史流出

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）一個月前認愛圈外女友Christy後，女方被連環爆出「黑歷史」，多張Christy IG的舊截圖流出，內容顯示女方自爆一腳踏幾船、做第三者等，形象非常差亦連累Frankie形象插水。Frankie在新聞爆出後曾出Story否認出軌，而今日（29日）是Frankie的36歲生日，Christy將IG由私人轉為公開，並開腔回應個多月來的是非。



Christy將一系列舊Story整理成一個叫「黑歷史」的合集，她說：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實，帶風向誤導其他人。」（IG@229christy）

Frankie主演的劇集《麻甩媽咪》上周煞科，他亦轉發了合照，見他心情似乎不錯。（IG@frankie729）

Christy將一系列舊Story整理成一個叫「黑歷史」的合集，她說：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實，帶風向誤導其他人。」合集中有4點澄清事項，中間又加插了一些舊的限時動態佐證。

Christy將一系列舊Story整理成一個叫「黑歷史」的合集，她說：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實，帶風向誤導其他人。」（IG@frankie729）

第一點，Christy指自己2021年已被人在Telegram及連登誣蔑，指她愛搶朋友男友、中學生活淫亂等，她發現這些照片是IG早已刪除的，所以肯定是熟人Cap圖留底。她又說自己在2021年9至12月間，被盜泳衣相及跳舞相抹黑，有不止一個扮她的假Account出現。

第一點。（IG@229christy）

Christy被放上TG群組討論，指她淫賤又搶朋友男朋友。（IG@229christy）

Christy說，2021年底有很多假帳戶出現，全部都Block了她，是朋友Cap圖她才知被偷相。（IG@229christy）

第二點，Christy說：「你哋見到的Story，大部份都係假的：2021年12月頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上IG close friend story。一開始，我同Frankie講咗呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音比我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊。所以亦解釋到點解咁多對話都係冇頭冇尾。」她指22年1月，「鬼」終於把Cap圖流出，Frankie亦知道，但不想打草驚蛇所以冇解釋。而Christy稱自己將Close friend list收窄範圍，每次只加一個人，每日貼捉鬼圖畀不同人睇，以便更容易找出抹黑自己的「鬼」。

第二點，Christy說：「你哋見到的Story，大部份都係假的。」（IG@229christy）

Christy指當時Frankie答應與自己做場戲捉鬼，指：「我有叫佢send相同錄音比我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊。」（IG@229christy）

她說1月後再冇捉鬼Story流出，捉不到鬼，於是她將所有嫌疑人踢出Close friend list，同年5月及12月，連登再有Post討論她，但沒有Cap圖，所以她與Frankie亦以為事件已告一段落，又說：「我一直都有出story去影射隻鬼，恥笑佢每次嘗試抹黑我都唔成功，甚至提議佢要人信服不妨改下圖同埋作得誇張啲。」從Christy今次貼出的流出圖所見，有早前曾被流出的照片，但Caption並不一樣，是另一版本。

Christy貼出自己版本的流出圖，時間為2021年12月至2022年1月，當中有Frankie的自拍照和對話圖，文字Caption與之前流出的同一張相有分別。（IG@229christy）

以左上圖片為例，早前流出的版本，Caption並不一樣，Christy說自己是特地找Frankie幫手做場戲捉鬼。（網上圖片）

Christy又說：「右上角嘅合照係我12月去跳舞studio撞到Frankie而影嘅，不過我1月先post引隻鬼cap圖」。（IG@229christy）

Christy貼出2022年2月，朋友教她用IG Story「捉鬼」的錄音。（IG@229christy）

第三點，Christy說「鬼」等到今年6月她與Frankie公開戀情後，終於出手，「佢忍到我公開自己係公眾人物女朋友後，佢就放晒2年前嘅捉鬼story出嚟，有啲相係佢改咗圖，亦有啲相係捏造出嚟。」她指自己發現對方有一個相簿，儲存了Christy從2020至2024年的Cap圖：「佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及Mirror。佢甚至夾埋其他fans、連登打手去不斷誣蔑我地，又會開幾個分身扮fans帶風向，萬一佢發現仍然有人支持Frankie，就會批鬥所有支持者。」

第三點，Christy稱：「佢當年唔爆其他相，係因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及Mirror。」（IG@frankie729）

她又說，「鬼」叫人到不同平台找出Christy的「黑歷史」，而啲所謂「黑歷史」是對方從2021年開始做出來。她說懷疑對方有收fans錢去賣Christy的story、透露Frankie行蹤，甚至自己每次睇show都會被偷拍放上對方的圍內群組討論，「因為我知隻鬼仍然係我ig入面，所以我好多相唔會即時post，亦有問朋友攞相扮去旅行去誤導隻鬼。」

Christy由2021至今年，間中都會出Story單打「鬼」和Haters，指對方作嘢、出賣朋友、Cap圖、篤灰等等。（IG@229christy）

Christy貼出多張單打「二五仔」的舊限時動態，指Haters在多個平台抹黑自己。（IG@229christy）

之前網上流出過Christy鬧人貼明星對話唔知搏乜的截圖，她解釋：「呢個story係我今年三月先post，入面嘅內容都係影射緊隻鬼。」（IG@229christy）

Christy稱「鬼」在不同平台抹黑自己。（IG@229christy）

第四點，Christy表示在6月上新聞後，誣捏情況更嚴重，「一大堆我唔識嘅人出嚟講我點點點，又話我睇show傾計，等等。媒體亦唔使factcheck任何嘢就出新聞：正如我口罩小姐原本係表演彈古箏，評判叫我再即興表演其他嘢去拉票，冇準備情況底下先會表演lapdance，咁當然節目出街就淨出咗lap dance嗰段。」她續說：「要去誣捏一個人真係好容易，所有嘢cut頭cut尾加幾張相同字就可以徹底毁咗一個人。我講呢啲嘢，並唔需要你哋相信我，亦唔需要為自己平反，只係想交代返件事。最後有人問，你同隻鬼有咩深仇大恨？我可以答你完全冇，佢2018年已經一直扮friend，2020年開始cap我圖，佢將啲圖post完上網之後仲走來叫我take care babe。」

她推測對方可能是因為自己做過傳銷，而對方家人亦曾因做傳銷而被騙幾十萬，落得被上門追數的下場，Christy說：「當佢知我俾前男友拉咗入去做之後，就投射個憎恨落我身上。我從來冇叫過佢買產品或者入去做，反而佢疫情期間，有畀錢叫我幫佢買產品。我當時做咗好短時間，亦因為拍咗三年拖嘅男朋友沉迷傳銷而分手。」她指事件很長，橫跨幾年，自己盡可能簡短地交代。

Christy表示在6月上新聞後，誣捏情況更嚴重：「所有嘢cut頭cut尾加幾張相同字就可以徹底毁咗一個人。」（IG@229christy）

曾有人在網上指Christy一路睇Frankie表演一路傾偈，更遮住自己視覺，Christy貼出自己拍的台下片段否認。Christy表示：「我當日係坐台下左手面，每次男朋友表演都會錄低畀佢睇，畀佢知有咩可以改善所以唔會傾偈，而我拍片舉牌都唔會舉高過頭，所以唔存在會擋住人哋視角。」

曾有人在網上指Christy一路睇Frankie表演一路傾偈，更遮住自己視覺，Christy貼出自己拍的台下片段否認。（IG@229christy）