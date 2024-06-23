Frankie與Christy露骨對話截圖流出黑料爆不完　疑背正印周圍食女

MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）新女友Christy最近先後被網民踢爆曾自爆見一個愛一個黑歷史，以及周旋於Frankie和江𤒹生 (AK) 之間的複雜關係。即使Frankie已經發長文否認出軌兼力撐女友不是小三，但持有Christy於IG限時動態的密友截圖的網民不斷爆料。Frankie被爆背前度出軌 撩Christy入迪士尼：「你諗到辦法我同你入」，瞬即被網民鬧爆是新一代渣男。而最新再有截圖流出，黑料愈爆愈多，情況可謂一發不可收拾。

Frankie的Fans都讚Frankie女友做到嘢，常常幫他影靚相。（IG@frankie729）

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@frankie729）

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

Frankie現任女友Christy的IG截圖至今依然不斷流出，網民繼續食花生睇戲，娛樂性十足。近日再有Frankie和Christy的聊天記錄在網上遭瘋傳，當中驚爆Frankie與舊愛拍拖期間，就疑似有開放式關係的女伴。從Frankie與Christy的對話截圖中所見，Frankie疑向Christy表示：「個成日都想食咗我嘅妹」、「走咗啦」、「佢搵到新仔」、「佢都成日唔休無仔」、「感覺唔啱」，「我而家唔得」；而Christy就回覆：「做咩唔比人食」、「我唔信除晒衫都冇」、「要引誘一定得」、「呢方面我好叻」。最後Frankie亦主動施展冧功冧爆Christy，大讚她「同你差太遠」、「主要因為你拉高晒個standard」、「好多都變得唔掂」，內容大膽露骨，看來兩人當時的關係絕非普通朋友咁簡單。

疑似Frankie與Christy對話截圖。(網上圖片)

疑似Frankie與Christy對話截圖。(網上圖片)

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘。（網上圖片）

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Christy在船P擺出高難度動作。（網上圖片）