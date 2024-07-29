TVB前飲食主持竟說江旻憓「仍未夠好」　過往亦曾稱運動員瞀里

香港劍擊隊隊員江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，落敗幾分再追平，然後在決一劍時擊敗有主場之利的法國運動員Auriane Mallo，為港隊贏得今屆巴黎奧運首面獎牌，港人無不以她為榮，就連娛樂圈都有很多藝人出Post祝賀，替她感到自豪。然而，其中一位著名電台及電視節目主持人，出Post劈頭第一兩句就說：「你今年仍然做得未夠好。」

香港劍擊隊隊員江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽奪金，是香港有史而來第三面奧運金牌！（路透社）

這位便是蘇施黃，其實她歷年來不時都發表引起爭議的言論，而今次她出Post其實是想恭賀江旻憓的，但前幾句都要踩一踩她做得不足之處，彈完再讚。蘇施黃貼出一張江旻憓奪金後受訪的直播畫面，留言：「哭罷，Vivian👏👏👏 你今年仍然做得未夠好，先又落後咁多分，然後仲要打加時🥶嚇到我血壓都高幾十度呀😰咪鬼嚇死啲uncles 、aunties啦😅 衷心多謝妳在傷患中仍然為香港贏得奧運第一金🥇❤️妳快啲去食士多啤梨罷🍓🍓🍓 韓國男神都贏埋，可以去瞓嘞😴 呀！睇埋頒獎先🥳」

蘇施黃曾在TVB主持一系列飲食節目，引起極高討論度，但亦有人批評過她節目表現無禮。（TVB）

蘇施黃過往的言論不時引起爭議。（fb@蘇施黃）

有網民轉發其貼文，覺得蘇施黃很像典型的亞洲家長，永遠驚「讚壞」，所以即使江旻憓經已是世一都要「雞蛋裡挑骨頭」；有人說：「攞埋金牌都仲仍然做得未夠好？」、「典型老屎忽，開口埋口『我食鹽多過你食米』嗰隻，做得好咪讚囉，係都要踩兩腳先。」、「你咁叻，你落場打囉。」

蘇施黃的貼文先踩後讚江旻憓，但一句「你今年仍然做得未夠好」令人嘩然。（fb@蘇施黃）

按下圖睇網民對蘇施黃言論的批評：

其實蘇施黃過往都曾試過因批評運動員而出事，16年奧運的時候，她在電台節目中叫「乒乓波一哥」黃鎮廷做「瞀里」（音：茂利），笑對方着polo shirt不扣鈕屬於肉酸，被《香港01》記者問起是否需要向黃鎮廷道歉時，她說：「點解要道歉呀？」(啲人覺得妳話瞀里唔係好尊重佢？)瞀里，我都叫你做瞀里啦！我自己都叫自己做瞀里啦！瞀里，唔好對號入座，瞀里係友善稱呼，對我嚟講。」

正出戰巴黎奧運的港隊乒乓波代表黃鎮廷，都曾被蘇施黃稱作「瞀里」。（資料圖片/黃寶瑩攝）