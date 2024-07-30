巴黎奧運｜以陽痿諧音嘲前銀牌得主八強止步　編劇：文字遊戲而已

台灣「柔道男神」楊勇緯代表中華隊參加巴黎奧運男子60公斤級賽事，在敗部復活賽敗給宿敵日本選手永山龍樹，確定止步8強，與獎牌無緣，知名編劇、台北電影獎得主馮勃棣發文酸「楊緯」，遭粉絲憤怒出征。



巴黎奧運是體壇盛事，不少粉絲守在電視前為選手加油，馮勃棣就在社群寫下：「楊勇緯沒有勇，直接變楊緯，玩個文字遊戲而已啦，我愛台灣隊。」發文一出遭到許多網友炎上，批他惡劣、低級，揚言抵制，馮勃棣對此回應：「不妥，鄭重道歉，已刪文。」

馮勃棣對此回應：「不妥，鄭重道歉，已刪文。」（截圖）

馮勃棣發文一出遭到許多網友炎上。（截圖）

馮勃棣發文一出遭到許多網友炎上。（截圖）

楊勇緯為東京奧運的柔道銀牌得主。（FB@楊勇緯）

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馮勃棣寫過許多知名劇本，像是《相愛的七種設計》、《帶我去月球》、《我的自由年代》，並以《江湖無難事》榮獲台北電影獎最佳編劇，他也是舞台劇《蘑菇》的編劇，當時賴佩霞因參加總統大選辭演，馮勃棣曾經不平指出：「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。」

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