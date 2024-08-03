巴黎奧運｜跳水選手一上岸即沖水「畫面好養眼」背後藏科學冷知識

巴黎奧運揭幕後，引人注目的跳水運動也如火如荼地進行中。不過，不少人卻十分好奇，為什麼跳水健將在跳水前後都習慣跑到蓮蓬頭下淋浴？英國網路媒體LADbible解釋，這看似奇怪的舉動背後其實有非常重要的科學依據，能避免運動員受傷。



據LADbible報導，跳水運動員在比賽中可能會經歷長時間的等待，但又必須在短短一瞬間完成高強度運動，導致肌肉承受巨大壓力。此外，泳池的水其實非常冷，容易造成肌肉抽筋，因此跳水運動員若是在跳水前後沖熱水澡，就可以幫助肌肉放鬆，減少下一次跳水時抽筋或拉傷肌肉的風險。

跳水運動員若是在跳水前後沖熱水澡，就可以幫助肌肉放鬆。圖為戴利出戰2012倫敦奧運的照片。（視覺中國）

跳水運動員若是在跳水前後沖熱水澡，就可以幫助肌肉放鬆。圖為戴利出戰2012倫敦奧運的照片。（視覺中國）

泳池的水其實非常冷，容易造成肌肉抽筋。（視覺中國）

泳池的水其實非常冷，容易造成肌肉抽筋。（視覺中國）

報導強調，透過這些預防措施，跳水運動員能更好地應對比賽中的身體挑戰，減少傷病風險，並全力追逐金牌。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看更多戴利IG爆肌照👇👇👇

+ 11

此外，洗掉泳池水中的氯也非常重要，因為氯會刺激皮膚和眼睛，導致運動員在比賽中被分散注意力，影響比賽時的表現。所以，部分跳水運動員在賽後，還會跳入熱水浴缸裡浸泡一會，好讓肌肉放鬆，並維持良好狀態，確保在下一次跳水時能夠發揮最佳水準，奪得更好的成績。



事實上，從資料圖來看，我們不難發現英國跳水金童戴利（Tom Daley）以及在2020東京奧運中嶄露頭角的全紅嬋，都會在跳水前後沖水。報導強調，透過這些預防措施，跳水運動員能更好地應對比賽中的身體挑戰，減少傷病風險，並全力追逐金牌。

【相關圖輯】巴黎奧運｜霹靂舞是什麼？比賽標準超嚴 DJ即興播歌1分鐘定勝負（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】