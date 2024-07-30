巴黎奧運｜街頭增設全露天廁所　網民想像唔到點用：對準嗰個窿？

法國巴黎長期飽受人們隨地小便的困擾，為此巴黎街頭增加設置臨時廁所，然而設計上卻令人相當震驚，一整排看起來像是小便斗的設施，基本上毫無遮蔽，相當開放，而且也沒有可以洗手的地方，引發日本網友熱議。



據韓媒《中央日報》報導，南韓2024年巴黎奧運特別評論員、法國籍主持人法比安（Fabien Yoon）近期在YouTube頻道上，曝光了巴黎街頭設置的臨時廁所。法比安在影片中表示，法國巴黎因公廁不足，人們隨地小便的問題相當嚴重。當局擔心奧運期間大量人潮湧入巴黎時，這一問題會進一步擴大，設置臨時廁所，對此，法比安說：「我之前只在新聞上看過，親眼看到才發現真的有。」

臨時廁所沒有可以洗手的地方。（Youtube@파비앙 Fabien Yoon）

網民：「這光看很難想像要怎麼用...對準那個洞？」（Youtube@파비앙 Fabien Yoon）

法國巴黎因公廁不足，人們隨地小便的問題相當嚴重。（Youtube@파비앙 Fabien Yoon）

法國籍主持人法比安曝光了巴黎街頭設置的臨時廁所。（Youtube@파비앙 Fabien Yoon）

《中央日報》指出，巴黎在奧運前就飽受隨地小便問題所苦，擔心奧運人潮湧入會讓問題更加嚴重。因此法國在4月宣布，將在塞納河沿岸設置900個臨時廁所和500個臨時小便斗，共1400個，並分區設置。此外，巴黎市內現有的435個公廁中，有185個已被重新裝修，並提供手機App，標示巴黎市內可免費使用廁所的商店地圖。

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不過，法媒《巴黎人報》對此仍提出質疑，是否真的能有效防範隨地小便問題，還有待觀察。而這樣子的廁所曝光後，讓日本網友紛紛議論：

「沒有隔板、沒有門的廁所...法國男人難道上完後不洗手嗎？看起來不像是文明國家」

「我不認為這是廁所，如果是我就算尿急也不會用這個，此外，這是對男性的一種強烈歧視」

「這光看很難想像要怎麼用...對準那個洞？」。



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