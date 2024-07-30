巴黎奧運｜肉色泳褲一落水變半透明「好似全裸」荷蘭泳將一夜爆紅

巴黎奧運如火如荼地進行著，各國好手的表現引發母國球迷關注，不過荷蘭一名泳將卡明哈（Arno Kamminga），卻因為穿著相當顯眼的泳褲，獲得眾人注意，在一夕之間爆紅。



卡明哈當天穿著一件肉色、橙色相間的泳褲。（視覺中國）

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據《THE SPUN》報導，卡明哈是來自荷蘭的游泳選手，本次參加奧運，他在27日男子100公尺蛙泳比賽中，以59.12的成績獲得第二名，然而大家更關注的其實並非他的表現，而是他那件看似有穿又看似沒穿的泳褲上。

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從網上曝光的照片可見，卡明哈當天穿著一件肉色、橙色相間的泳褲，沒碰水還好，但一下水整件泳褲變得更透，在有些角度看起來就像是沒穿，彷彿只貼著一塊布在私密處前面就去參加比賽，令觀眾相當害羞。

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這段養眼畫面在網上曝光後，獲得極大的關注，也讓他在一夕之間爆紅，他也不禁苦笑：「這不是我來奧運的目的。」

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