巴黎奧運．游泳｜泳池充滿尿液？選手2個原因被逼「尿在池裡」

游泳是規則相對較少的運動，例如別在跳台奔跑、禁止從淺水區跳水，還有「勿在泳池裡小便」。然而，由於選手穿脫泳衣相當費力，且長時間置身水中，遇到尿急時幾乎毫無選擇，只能在水中解放，交由池水中的氯來淨化水質。



《華爾街日報》報導，奧運會不僅是4年血汗和淚水的頂峰，此次巴黎奧運舉辦游泳項目的拉德芳斯體育場（La Défense Arena），還將充滿另一種體液——尿液。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

3次加入奧運美國隊的泳將金恩（Lilly King），曾在里約奧運獲得100公尺蛙式和4×100公尺混合式接力這兩個項目的金牌，連她都坦言：「我可能在我游過的每個泳池裡都小便過，而且大家都這樣。」曾代表美國隊參加東京奧運的哈廷（Zach Harting）也回憶，自己過去參加阿拉巴馬州高中游泳錦標賽時，突然產生尿意，由於穿脫緊身泳裝太費時，於是不幸尿在泳池裡。他表示，人生從此改變：

此後每次去泳池，只想到必須在曾尿過的泳池裡游泳。

【相關圖輯】巴黎奧運選手村「美食地圖」8賣點 薯條牛油果沒得吃反而好？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

這種令人討厭的習慣並非不懂禮貌，游泳選手堅稱，他們做不到大多數人4歲就學會的東西其實情有可原。在重要的比賽中，游泳選手會一直補充水分，直到最後一刻，同時還要穿著超緊身泳衣，以將身體壓縮成最符合流體動力學的形狀，這造就出一個危險組合。東京奧運選手米切爾（Jake Mitchell）說道：

我總是要小便，因為我體內水分太多。

泳將們知道，花費大量力氣將自己塞進泳裝，約要耗時20分鐘，若是突然尿急，又得再度「變身」一次，實在不值得。

對於泳池經營者來說，尿液接觸到池水相當令人頭痛，最常見的解決方案是加入大量的氯。負責美國奧運游泳選拔賽泳池化學過濾的斯皮爾（Brian Spear）表示，泳池中的強烈氣味是無味氯與水中有機化合物（如頭髮、死皮或尿液）化學反應後的副產品。

【相關圖輯】巴黎奧運派23萬安全套 選手村變性愛天堂 女選手：忍4年終解脫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

在那次比賽中，近1,000名游泳選手在9天的時間裡進行比賽，斯皮爾需不斷調整pH值和氯含量，以盡可能保持池水清潔。

延伸閱讀：

陳孝萱使喚房東當傭人 幹走「兒子女友」20萬被當場抓包

【本文獲「TVBS」授權轉載。】