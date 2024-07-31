張家朗令《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit 劇中女神已成上市公司主席

隨著港隊劍手江旻憓、張家朗在巴黎奧運的重劍及花劍項目勇奪金牌，成功向全世界展示香港的劍擊實力，亦令許多香港人對這項運動產生興趣，而其實早在21年前，張家朗仍是6歲時，TVB已經以花劍為主題拍攝偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》，實在走得好前！

張家朗奧運奪金，令《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit。（資料圖片/袁志浩攝）

「當四葉草碰上劍尖時 張家朗」已成搜尋關鍵字。（Google）

張家朗玩花劍，比賽時又戴上Van Cleef & Arpels的Alhambra四葉草手鏈，竟勾起80後、90後香港人對《當四葉草碰上劍尖時》的回憶，而當年象徵「幸運」的四葉草更成為潮物。

這套偶像劇令四葉草成為當年潮物。（TVB）

張家朗玩花劍，比賽時又戴上Van Cleef & Arpels的Alhambra四葉草手鏈。（Reuters）

四葉草當年由一批新星擔綱，如「視后」唐詩詠、姚子羚，男主角黎諾懿，今年今日都在演藝界獨當一面。這套劇還有李逸朗、戴夢夢、傅嘉莉、李雨陽和陳宇琛等，其中以傅嘉莉在娛樂圈仍然活躍，TVB早前的《反黑英雄》亦見她演出。

姚子羚、唐詩詠後來在TVB都愈做愈掂，前者曾獲「最佳女配角」，後者更是視后。（TVB）

李逸朗、黎諾懿在劇中演兩兄弟。（TVB）

陳宇琛、李雨陽（TVB）

唔係太多人知當年傅嘉莉已經出道。（TVB）

戴夢夢（TVB）

不過過得最好的可能是黃婉佩（Race，前名黃婉伶），雖然已淡出娛樂圈，但她嫁入豪門後，住在3,000呎億元獨立屋，更榮升上市公司主席，曾帶領員工美國敲響收盤鐘。那時青春又靚女的她，當然是不少少男夢寐以求的女神，難得是現時年過40仍然好靚女。

當年的Race青春無敵，絕對是女神級，全劇最靚！（TVB）

Race（中）已榮升上市公司主席，曾帶領員工美國敲響收盤鐘。（IG@missracewong）

Race嫁富商後，擁有一個幸福家庭。（IG@missracewong）

同時亦是女強人。（IG@missracewong）

Race與姐姐黃婉君去年接受《01娛樂》專訪，兩位仍然好靚女。

《當四葉草碰上劍尖時》劇情講述一所私立高校的劍擊學會有四大劍神，戰無不勝，但比賽前一天四人突然消失，學校被打回原形。新學年開始後，運動天才新生歐陽樂（李逸朗飾）與哥哥歐陽逸（黎諾懿飾）入讀該高校，與插班生富家子朱滿堂（李雨陽飾）及傍友關宇龍（陳宇琛飾）慢慢化敵為友，亦與女主角鄭嘉南（黃婉伶飾），得好友高晴（唐詩詠飾）、藍雪文（姚子羚飾）、黃妙兒（戴夢夢飾）及十三妹（(傅嘉莉飾）有感情關係。

《四葉草》以花劍為主題，實在走得好前。（TVB）

《四葉草》當年有不少偶像客串，如陳奕迅、容祖兒、謝霆鋒、陳冠希、薛凱琪、Cookies、BOYZ、Shine、陳文媛等，卡力強勁。除此之外，由馮曦妤（Fiona Fung）、Mathilde Chan、Peggy Lee所唱的主題曲《Shining Friends》更是唱到街知巷聞超洗腦，2R和Cookies都翻唱過。這首歌在當時是熱門手機鈴聲，馮曦妤後來雖短暫進軍樂壇，不過知名度不高，她其後亦退居幕後，有負責填詞工作等，19年嫁作人妻。

陳奕迅（TVB）

容祖兒（TVB）

陳冠希（TVB）

BOYZ、Shine（TVB）

薛凱琪（TVB）

陳文媛（TVB）