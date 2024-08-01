Tiny田井虹「左邊乳房生腫瘤」切除後上圍仍豐滿　強調冇隆胸

台灣網紅Tiny Lu（胎尼）於2月底宣布，以藝名「田井虹」身分正式進軍日本AV界，豈料後來她與片商鬧翻，作品遲遲未上線，期間遭片商誤上架未刪減的版本，目前已有6人購買擁有，今年5月她才終於拿到片酬。Tiny日前與4位女郎出席NightCo成人娛樂交友影音平台發表會，自爆左乳房曾長腫瘤，手術切除後上圍仍有32E，強調貨真價實，「胸部絕對是真貨，因為躺下來會變成一灘水。」



Tiny擔任NightCo代言人，身高僅153厘米，上圍豐滿，自認「小隻馬」反而會激起男性的保護慾，希望透過平台曝光，希望未來還能到日本拚二次出道圓夢，「男生覺得我很可愛，希望未來可以順利在日本出道當AV女優。」

Tiny身高僅153厘米，上圍豐滿。（IG@tiny219__）

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Tiny自爆22歲就開始看A片，偶像是外型和周杰倫相似的東尼大木，她說之前赴拍了兩部片，就是為了能跟東尼大木合作：

之前去拍片，蠻訝異日本AV男優很乾淨，對戲有年輕跟年長的都有，印象深是有位阿伯，看起來約5、60歲，有職業的汁男，看起來沒什麼精神，上戲很專業，都沒有味道，香香的很乾淨。

影片遭下架後，至今無消無息，還好已拿到該有的片酬，她也強調金額是「高片酬」。

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