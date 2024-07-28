林襄罵「臭馬傑森」原因曝光！現身啦啦隊徵選會親解兩人真實關係

李多慧、林襄等人近日出席「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」，要為味全龍啦啦隊招募新血。李多慧和林襄依舊是話題焦點，感情世界令人霧裡看花。



林襄大方說明之前罵「臭馬傑森」的原因，「因為他之前在我們主場比賽殺了我們的球，我就轉播說臭馬傑森」。現在這段影片在網路上瘋傳，林襄還是定調兩人就是好朋友，平常都各忙各的，沒有特別聯絡。

林襄正面回答跟馬傑森的關係。（聯合新聞網授權使用）

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李多慧則是在節目上獻吻江宏傑跟張立東，但她只是配合節目效果，實際上對他們感覺「都還好」。李多慧鼓勵參賽者們拿出活力和熱情，林襄也鼓勵美眉們相信自己，站上舞台就不能怯場，「我甄選時就是從頭笑到尾，一定要保持燦爛的笑容，蠻能感染到觀眾，我比較重視現場的渲染力」。

李多慧（聯合新聞網授權使用）

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經紀人莉奈則是注重參賽者跟現場觀眾的互動，預計會挑選出10到20位優秀的女孩，將為她們安排上場機會，「最重要能不能發揮熱情跟感染力，能擊敗幾萬人、幾千人，要持續發揮自己熱情」。

林襄和李多慧是全場焦點。（聯合新聞網授權使用）

設計師潘怡良也認同眼神必須要有自信，只是現場參賽者中竟然出現九歲的小女孩，莉奈坦言這個年紀沒辦法把啦啦隊當成工作，「但球場以親子方向經營，會邀請她們擔任表演嘉賓」。

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