巴黎奧運｜網民集體眼花以為佢裸體！美女主播胸前一片肉色嚇窒人

NHK美女主播中川安奈擔任2024年巴黎奧運的特派員，和體操運動員內村航平及女演員杏在法國當地轉播，但開幕式連線時，她穿著一身白色套裝，內搭米色上衣，猛一看讓人以為「沒穿衣服」，日本網友嚇傻驚呼，「只有我看到了嗎？」



中川安奈在奧運開幕式轉播當天，穿著白色外套，搭配米色上衣，疑似受到照明影響，上衣顏色與皮膚實在是太接近，讓不少日本網友看了大呼，「遠看像是裸身只穿了白外套」、「一瞬間我以為主播沒穿衣服」、「我被嚇到了」、「只有我看到嗎？」

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中川安奈擔任奧運特派員，就連她身穿灰色針織上衣走在街頭的畫面，也因為豐滿胸型，成了網友討論焦點。



中川安奈擁有傲人身材，被封為《魯邦三世》中的角色「峰不二子」，去年5月才開設IG的她，已突破6萬人追蹤，一張她將豐滿上圍放在桌上的照片，讓她瞬間爆紅。

不過今年3月時，她卻突然卸下晨間節目《早安一刻》的主播位置，社群也停更，引外界猜測，是否轉為自由播報員。NHK相關人士透露，因為上傳的照片有點超過，遭到電視台關切。

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