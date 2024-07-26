巴黎奧運．女排︱美貌實力兼備排球女神　今屆13位長人美女附IG

女子排球是奧運必看項目，不單比賽好看，一班女將更加好看，巴黎奧運女排賽事12支球隊當中有哪些美貌與實力兼備的女神？以下逐一為大家介紹13位各國長人美女。



巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

古妮絲（Zehra Güneş）／土耳其18號／位置：副攻

土耳長人美女古妮絲：古妮絲樣子甜美標緻，實力與外表均極出眾。（Instagram＠zehragns18）

ig連結：zehragunes

土耳其絕色長人美女

土耳其女排「長人美女團」出名靚女多，身高1.97米的古妮絲絕對是最美一人，沒有之一。25歲的她不止樣子標緻可人，實力亦頂尖，她是土耳其女排近年愈戰愈勇的主力之一，有份為球隊贏得去年世界女排聯賽（VNL）冠軍。早前她因傷沒有隨隊到香港出戰VNL分站賽事，不過她趕及傷癒入選奧運大軍。

+ 7

芭拉甸（Hande Baladın）／土耳其7號／位置：主攻

土耳長人美女芭拉甸：芭拉甸身高1.89米，認真比賽時一臉冷酷。（Instagram＠handebaladin）

ig連結：handebaladin

土耳其冰山美人

相對古妮絲的嬌俏可人，26歲的芭拉甸一臉冷艷，一副冰山美人模樣。身為主攻手的她同為土耳其的主力。身高1.89米的她舉手投足皆有球星風範，球場內外均氣勢十足。

+ 5

奧露（Alessia Orro）／意大利8號／位置：二傳

意大利二傳手奧露。（Instagram＠alessiaorro8）

ig連結：alessiaorro8

意大利美女二傳手

意大利是另一美女大國，意國女排在奧運戰績平平，僅曾四度置身八強，不過近年在世界女排聯賽（VNL）相當神勇，繼2022年後今年再奪冠軍，身為主力二傳手的奧露表現搶眼，兩屆均獲選為賽事最佳二傳手，她的美貌同樣「吸晴」。

+ 3

雲阿蘭（Sarah Van Aalen）／荷蘭10號／位置：二傳

荷蘭二傳手雲阿蘭。（Instagram＠sarahvanaalen）

ig連結：sarahvanaalen

冒起中的荷蘭可人兒

提起女排大家未必會想到荷蘭，荷蘭女排亦是近年進步不少的一隊，開始有球員外流歐洲頂級球會，24歲的二傳手雲阿蘭去年底獲星光熠熠的土耳其豪門華基夫銀行（VakıfBank）羅致。雲阿蘭笑容甜美，仍帶點少女的羞澀，她和荷蘭隊都值得大家留意。

卻達積（Hena Kurtagić）／塞爾維亞11號／位置：副攻

塞爾維亞新星卻達積。（Instagram＠kurtagichena）

ig連結：kurtagichena

塞爾維亞美少女新星

塞爾維亞女排的平均顏值可能是眾隊之冠，芸芸美女球手中不得不提今年只得19歲的新星卻達積。球技已經相當不錯，身高1.95米的她常常臉帶笑容，比賽時不時伸脷或做出趣怪表情，活脫脫就是個可愛少女。

+ 2

阿歷錫（Maja Aleksić）／塞爾維亞14號／位置：副攻

塞爾維亞副攻手阿歷錫美得令人有戀愛感覺。（Instagram＠aleksic_maja）

ig連結：aleksic_maja

令人驚艷的塞爾維亞女神

塞爾維亞另一美女代表，還有另一副攻手阿歷錫。東京奧運塞爾維亞女排得銅牌她已在陣中，不知是否身邊被太多美女包圍，27歲的她就算美得令人有戀愛感覺，目前名氣和人氣皆平平，Instagram竟只有3.3萬人追隨。

+ 2

施迪錫（Magdalena Stysiak）／波蘭9號／位置：接應

施迪錫得分力強加上樣子標緻，是波蘭隊焦點人物。（Instagram＠stysiakmagda）

ig連結：stysiakmagda

波蘭超級美女重炮手

波蘭隊陣中「高妹」不少，平均身高佔有優勢，2米高的副攻手歌妮陸以及2.03米高的主攻手施迪錫（Magdalena Stysiak）為兩大支柱，年僅23歲的施迪錫尤其搶眼，今季VNL她是球隊主力得分點，場均得近13分。她小時候在家中後花園跟年長兩歲的哥哥Tomasz一起打排球，之後接受正規訓練，最初是副攻手出身，之後轉打主攻或接應攻擊手。

波蘭隊闊別奧運16年之久，今屆能走多遠很大程度視乎她的發揮，她的漂亮臉蛋也是球隊另一亮點。

+ 2

古賀紗理那／日本3號／位置：主攻

日本女排靈魂人物是隊長古賀紗理那是典型的日本美女。（Instagram＠sarina.koga）

ig連結：sarina.koga

日本最強美女隊長

日本女排靈魂人物是隊長古賀紗理那是典型的日本美女，她的個人能力極強，這位主攻手今年在VNL共得272分，僅次土耳其的華加絲排名第二，平均每場得16.8分，同時救球達到166次排名第三，平均每場有11次之多，進攻和防守兩端均貢獻良多。2015年她和中國的朱婷和塞爾維亞的保絲高域被國際排聯選為「三大天才新星」，朱婷和保絲高域皆已領軍贏過奧運獎牌，只差古賀未能達到。

里約奧運落選大軍名單，東京奧運主場出戰又於分組賽首戰受傷，之後帶傷上陣，日本分組出局未能晉級8強，當時古賀已想過退役，在教練真鍋政義勸說下在改變主意留隊，2022年起當上隊長並將球衣號碼由2號換為3號，傳承前任星級隊長木村紗織的「3號精神」。古賀2022年跟日本男排主將西田有志結婚，是排球界極為合襯的一對，她刻意在奧運前以退役明志，顯然是向自己和隊友表明全力終極一博的決心，為日本女排力爭佳績。

嘉比（Gabriela Guimaraes）／巴西10號／位置：主攻

巴西女排巨星嘉比。（Instagram＠gabiguimaraes10）

ig連結：gabiguimaraes10

巴西微笑天后攻守兼備

巴西隊的10號球衣，總是帶有特別意義，足球當然如此，女排也不例外。嘉比早前領軍到港出戰VNL香港站賽事，從熱身一刻已盡顯領袖魅力，用言語甚至眼神指揮和鼓勵隊友，比賽開始一刻已全情投入，官方身高1.8米的嘉比，彈跳力十分驚人，進攻上近乎神乎奇技，一招拗腰扭手腕變線大斜角扣球，一再令對手無法抵擋，而且她防守工夫同樣出色，堪稱攻守全能。

嘉比球場內外總是滿面笑容，親切可人，看她比賽實在是賞心悅目，她享受比賽，也樂於跟球迷互動交流，舉手投足均充滿巨星風采，因此大受排球迷歡迎。說實話，她實在不算上鏡，因為她真人相當漂亮。

捷姬（Lucille Gicquel）／法國11號／位置：接應

法國女排主將捷姬。（Instagram＠gabiguimaraes10）

ig連結：lucillegicquel

領法國女排突破高度的接應得分手

實力不算強的法國女排巴黎奧運主場出戰，首度亮相奧運，當然不能錯過大賽欣賞她們的罕有機會。身高1.89的捷姬是法國女排陣中少數能外流土耳其及意大利頂級聯賽的球員，2020年她加盟意大利強隊Imoco Conegliano，初期僅任巨星伊高露（Paola Egonu）的後備，捷姬之後在接應位置得到出場機會，漸漸打出身價，贏得意大利聯賽及歐聯冠軍。

國家隊最大突破是2022年夥拍同樣外流歐洲頂級聯賽的隊友、二傳手史杜婕歷高域（Nina Stojiljković）及副攻手施維（Amandha Sylves）出戰歐洲女排聯賽並贏得冠軍，捷姬當選賽事最有價值球員（MVP）。2023年領軍出戰FIVB女排挑戰者盃奪冠，取得2024年VNL資格。她是法國在VNL的得分王，礙於球隊實力所限，在16支參賽球隊中僅列第14位，初戰奧運的法國女排只屬「陪跑份子」，捷姬這位法國美女依然值得留意。

+ 1

卡絲迪露（Brenda Castillo）／多明尼加5號／位置：自由人

多明尼加自由人卡絲迪露。（Instagram＠brendacastillofficial）

ig連結：brendacastillofficial

多明尼加嘉年華女王

多明尼加陣中有一位世界級巨星——自由人卡絲迪露。她自15歲起代表國家隊，長年是球隊主力，2012年倫敦奧運時多明尼加八強0：3負美國出局，卡絲迪露仍獲選為賽事最佳自由人，她正是在那一年開始外流歐洲球會打球，當時她只得20歲。現在她已是女排代表人物之一，長年效力頂級大球會，無法想像出道早年她幾乎自毀前程。

身高只得1.67米，在「高妹」當道的排球場被改了個「Chin Chin」的花名，意思就是細細粒，她最有名的還有漂亮的臉蛋，2010年當選為一年一度的多明尼加嘉年華女王。年輕時她曾經酗酒，到國家隊訓練時常常遲到，幸好她臨崖勒馬，決意改變糜爛生活，幫助自己和家人，沒有浪費大好天份成就豐盛球員生涯。

列迪姬（Dana Rettke）／美國16號／位置：副攻

美國長人副攻手列迪姬。（Instagram＠dana_rettke）

ig連結：dana_rettke

美國「無限長腿」副攻手

女排長腿美女可謂數之不盡，2.04米高的列迪姬依然非常突出，事關她一雙美腿彷彿長到「無窮無盡」。美國女排在東京奧運摘金，今屆力求衛冕，當時她並未在陣中，今屆是她初戰奧運。

張常寧／中國9號／位置：主攻

2022年中國女排張常寧與前籃球國手吳冠希在杭州舉行婚禮。（張常寧微博）

觀眾緣強勁的中國娃娃

中國女排歷年也曾出產不少美女，近年其中一位最有觀眾緣的，就是主攻手張常寧。她在2022年與前籃球國手吳冠希在杭州舉行婚禮，獲逾80萬人收看。可惜近年她表現已無復當年勇。