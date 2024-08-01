歌手直播意外墮樓身亡事後「翻生」？疑點重重原來係造假惹公憤
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
韓國饒舌歌手ch1tkey（鄭俊赫，音譯）日前爆出直播時意外墜樓身亡的消息，但隨後被網友抓出疑點重重，疑似造假，結果Ch1tkey在IG寫下自己還活著，還放自己的歌一邊跳舞，寫著「我回來了」，讓網友氣炸。
22歲的ch1tkey日前爆出死訊，其友人在社群表示，他為了實現粉絲公約，結果失足墜樓，送院前心臟就已停止，最終宣告不治。另有朋友在網路上說，ch1tkey在IG直播的過程中，曾說明所在的建築物只有5層樓，中間還有其他緩衝設計，不會有事，誰知道講著講著就摔下去，整個人沒有反應。
【圖輯】點圖放大看更多ch1tkey照片👇👇👇
如今證實警方根本沒接到報案，他本人還在IG表示自己回來了，被疑根本是為了宣傳新歌自導自演，讓網友罵到不行。
【相關圖輯】造假｜大馬男神祖雄巨鵰被質疑造假！IG自證真材實料：有圖有真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
綾瀨遙熱戀中？疑與細11歲男星同居 經紀公司咁回應令戀情更似真男星遇致命車禍離世享年35歲 拍檔證實死訊：所有人都還在悲傷中特朗普遇刺陰謀論四起 男星不滿舊作被指影射槍擊事件 嬲爆回應台男星回山東尋親極感動 嘆：中國台灣只是身體歸宿不是靈魂的家男星不信遺體是亡母 演藝事業停擺「放下明星光環」轉做呢行維生男星睇騷被傳與醉男爆肢體衝突 回應親提緋聞對象仲曬合照變放閃
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】