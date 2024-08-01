歌手直播意外墮樓身亡事後「翻生」？疑點重重原來係造假惹公憤

韓國饒舌歌手ch1tkey（鄭俊赫，音譯）日前爆出直播時意外墜樓身亡的消息，但隨後被網友抓出疑點重重，疑似造假，結果Ch1tkey在IG寫下自己還活著，還放自己的歌一邊跳舞，寫著「我回來了」，讓網友氣炸。



22歲的ch1tkey日前爆出死訊，其友人在社群表示，他為了實現粉絲公約，結果失足墜樓，送院前心臟就已停止，最終宣告不治。另有朋友在網路上說，ch1tkey在IG直播的過程中，曾說明所在的建築物只有5層樓，中間還有其他緩衝設計，不會有事，誰知道講著講著就摔下去，整個人沒有反應。

ch1tkey的友人在社群表示，他為了實現粉絲公約，結果失足墜樓。（影片截圖）

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如今證實警方根本沒接到報案，他本人還在IG表示自己回來了，被疑根本是為了宣傳新歌自導自演，讓網友罵到不行。

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大馬男神祖雄巨鵰被質疑造假！IG自證真材實料：有圖有真相（IG@herotai_official）

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