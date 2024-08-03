啦啦隊女神梓梓董梓甯寫真搏盡性感　封面露出一位置曬火辣身材

台籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」女神隊長梓梓（董梓甯），近期推出個人首本寫真《夢想の赤木晴梓》，書中許多大尺度的照片令人血脈賁張，就連封面照大秀南半球的火辣身材就誠意十足。但其實，該本寫真書是梓梓全程親自策劃，並沒有與出版社合作，連簽書會全程由梓梓親自策劃。



據了解，梓梓目的是學習出版流程以及籌辦活動所需準備和洽談等，且未來希望能夠幫助隊上的女孩們在策畫演唱會與見面會打下一點基礎，而她在簽書會上見到滿場力挺的粉絲也直接哽咽。而當天簽書會現場梓梓簽名持續了三小時才結束，她也感性的指出：「真的很辛苦，因為這一路走來遇到太多風風雨雨，負面的事情、不好的事情，我都過來了，除了謝謝幫助我的人，我也很感謝我自已有堅持下來。」

《夢想の赤木晴梓》封面照大秀南半球的火辣身材就誠意十足。（IG@t40533）

梓梓（董梓甯）近期推出個人首本寫真《夢想の赤木晴梓》。（IG@t40533）

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另外，梓梓也透露，此次寫真集開賣2天內就銷售4000本，因擔心出貨問題，一度緊急關閉賣場，不過海外銷售也賣出500本，遠至加拿大、西班牙等地，讓她在身心俱疲之餘仍相當感動。

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