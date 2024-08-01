巴黎奧運柔道｜阿部一二三奪金「緋聞女友身材成焦點」盛傳好事近

現年26歲的日本柔道選手阿部一二三，28日在巴黎奧運獲得男子柔道66公斤量級賽金牌，取得個人在奧運的2連霸佳績。比賽當天，他的家人在場邊為他打氣，緋聞女友橋本梨菜也身穿印有他名字的T恤到場應援，而被日網友猜測2人疑好事將近。



日本柔道選手阿部一二三，28日在巴黎奧運獲得男子柔道66公斤量級賽金牌，取得個人在奧運的2連霸佳績。（Reuters）

日本柔道選手阿部一二三，28日在巴黎奧運獲得男子柔道66公斤量級賽金牌，取得個人在奧運的2連霸佳績。（Reuters）

在28日的柔道比賽中，阿部一二三奪下金牌。緋聞女友橋本梨菜現身觀眾席，當一看到男友贏得比賽時，激動地尖叫並抱住旁人，隨後不禁掩面痛哭，情緒激動，後來還參加了慶功宴，先前一度傳出兩人已經同居，這次阿部一家人也在場，同場現身應援也被認為是戀情獲得家人認可，不少網友相當看好他們，猜測應該快要迎來結婚喜訊。

阿部一二三緋聞女友橋本梨菜。（IG@hashimoto_rina_）

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綜合日媒報導，日本知名寫真偶像橋本梨菜28日現身巴黎柔道賽事會場的觀眾席，為阿部一二三加油，並在男方奪下金牌的瞬間，激動落淚、抱住身旁的人。賽後，她也與阿部一二三的家人一同參加慶功宴，而被推測戀情已經獲得男方家人的認可。



曾為童星、女團成員的橋本梨菜擁有G罩杯惹火身材，以及健康的小麥膚色，因此有「日本寫真界黑鑽石美人」的封號。2022年傳出她與阿部一二三大談姐弟戀，雖2人沒有正面承認戀情，但2023年12月橋本梨菜也被目擊拿著阿部一二三的應援扇出現在國際柔道比賽，如今再從日本飛到法國為男方應援，似乎已默認戀情。

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