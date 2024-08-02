扮假高潮被揭穿！女星擔正性治療劇　上堂學自慰試用按摩棒尺度大

楊祐寧擔任監製、主演，性治療台劇《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella陳嘉樺、王柏傑主演，新穎題材日前發布正式預告，並宣布定檔於9月1日，該劇從女性視角出發，以「性」作為探討兩性關係和自我認同的切入點，劇中Ella陳嘉樺因為性生活不如意，為挽救婚姻求助於性治療師楊謹華，面臨自慰課、按摩棒試用等大尺度性愛教學的挑戰。



預告中，楊謹華與Ella角色有鮮明反差，一為很會做愛的女人、一則是不會做愛的女人，若套用近期熱門16型人格MBTI，楊謹華角色是「來E個，做E個」的豪放、不羈女性代表，Ella陳嘉樺則是「I在心裡腿難開」的保守、傳統女性，預告中，還疑似假高潮被揭穿，被閨蜜季芹靈魂拷問：「一輩子只跟老公做，會不會無聊？」該劇前導預告觀看累積破百萬引熱議。

Ella陳嘉樺疑似假高潮被揭穿。（《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

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首度挑戰大尺度劇集，二人分享角色性格與自身實際差異，楊謹華認為角色之所以吸引自己，是因為跟本人有80%不一樣，角色敢愛敢恨，有看對眼的對象就約了：「但我是比較偏向保守一點。」Ella陳嘉樺則透露：「我的角色青語是一個狀態總是很緊繃的人，有次拍攝較輕鬆的戲份，坐姿不小心比較豪邁，我要時刻提醒自己『我不是陳嘉樺』，要把腳夾緊緊的，保持角色的矜持。」

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