Netflix八月片單盤點：許光漢正港分局、商魂、美少女戰士Cosmos…

Netflix最新8月片單曝光！最受到外界期待就是《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生劇《正港分局》，集結原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐等亮眼卡士，故事更以「成語連續殺人事件」為懸案主軸，結合華語文化，展現史上超獵奇的殺人手法，帶出「寫錯成語就可能會被殺」的世界觀，將於8月22日正式上架。還有麥克華堡（Mark Wahlberg）攜手荷爾芭莉（Halle Berry）動作電影《秘密同盟有情人》（The Union）、丁海寅與庭沼珉共同主演浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》。



Netflix八月片單最受到外界期待就是《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生劇《正港分局》。（FB@正港分局）

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由實力派韓國演員黃晸玟、廉晶雅主演的《Cross：跨界任務》，描述曾是秘密特務的資深家庭主夫朴姜武再度被捲入危險的謀劃裡，同樣牽連其中，綽號「鱷魚」的王牌刑警妻子美善卻渾然不知他的過去，二人的婚姻受到終極考驗，在這個緊張時刻，美善遭到秘密集團的綁架，危機關頭，朴姜武出面救下自己的愛妻，並開始了默契十足的夫妻聯手。

《Cross：跨界任務》由黃晸玟、廉晶雅主演。（《Cross：跨界任務》劇照）

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動漫系列則有《只想告訴你：第3季》、《劇場版美少女戰士 Sailor Moon Cosmos》，薩克薜達（Zack Snyder）導演的《Rebel Moon — 第 1、2 部：導演剪輯版》、海綿寶寶系列電影《珊迪大電影：拯救比奇堡》（Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie），以及南韓網紅比拼《激讚網紅》（The Influencer）、經典作品《雨傘學院：第4季》（The Umbrella Academy）都即將上架。

經典作品《雨傘學院：第4季》（The Umbrella Academy）即將上架。（《雨傘學院：第4季》劇照）

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實境節目《盲婚試愛：英國篇》（Love Is Blind UK）、眾所期待的《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》（Emily in Paris: Season 4 Part 1）將回歸，另外，包含：《哥斯拉 -1.0：黑白版》、陳柏霖蔡思韵《還錢》、邵雨薇《商魂》。

《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》備受期待。（《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》劇照）

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